Больную коронавирусом Погребняк затравили в Сети

Полторы недели назад стало известно, что Павел Погребняк и его семья заболели коронавирусом. Футболиста госпитализировали с двусторонней пневмонией, а жена и дети остались лечиться на дому.

Мария Погребняк в соцсетях рассказывает подписчикам о том, как протекает заболевание. Блогер согласилась отслеживать свое местоположение и соблюдать все меры предосторожности: не покидать дом, принимать врачей и проходить рекомендованное лечение.

Правда, в беседе с журналистами девушка заявила, что не стала бы распространяться о заражении коронавирусом, если бы информация не просочилась в прессу. Она отметила, что после новостей об инфекции на нее обрушилась волна негатива со стороны подписчиков.

Марию Погребняк обвинили в том, что та пытается "хайпануть" на болезни. Якобы и она, и ее семья здоровы, а о заразе девушка сообщила лишь для того, чтобы поднять шум вокруг своей персоны.

Жена футболиста четко дала понять, что ее абсолютно не волнует мнение посторонних людей. Она не собирается доказывать, что действительно больна COVID-19.

Мария и дети проходят лечение дома, а вот Павел находится в клинике. В инстаграм-аккаунте блогер отметила, что ее смущает повышенное внимание со стороны полиции. Девушка недовольна, что коронавирусные больные находятся под наблюдением, словно преступники. Как заявила звезда, из ее квартиры сделали проходной двор.