Бойфренд Бузовой похвастался шопингом за миллион: Оль, прости!

Давид Манукян, более известный как DAVA, сообщил в своем инстаграм-аккаунте, что для поднятия настроения отправился в ЦУМ. Молодой человек Ольги Бузовой спустил на безделушки больше миллиона рублей.

Артистка долго не могла оправиться после развода с Дмитрием Тарасовым. Девушка в интервью заверяла, что больше не будет выставлять личную жизнь напоказ и не свяжется с представителем публичной профессии.

Однако уже почти год Ольга Бузова состоит в отношениях с популярным блогером Давидом Манукяном. Они давно живут вместе, а поклонники ждут не дождутся, когда DAVA встанет перед Олей на одно колено. Кстати, парень уже сделал безумный поступок ради любимой – набил на руке татуировку с ее именем.

Правда, не все верят в искренность Давида и Ольги. Злопыхатели считают, что парень просто использует телеведущую для "раскрутки". Так это или нет, покажет время. Однако после того, как блогер начал встречаться с Бузовой, его дела пошли в гору. Не так давно молодой человек купил машину за десять миллионов рублей, а накануне сходил в магазин и оставил там кругленькую сумму.

В своем инстаграм-аккаунте Давид Манукян рассказал, что накупил в ЦУМе кучу брендовых вещей. Например, кроссовки от Versace обошлись в тысяч 60 тысяч рублей. "Куртка Balenciaga... Оль, прости, пожалуйста, 93 тысячи рублей!" – уточнил артист.

Почему парень просит прощения у Бузовой, непонятно. Возможно, за модную одежду он расплачивался не своей картой: не секрет, что его девушка зарабатывает значительно больше.

DAVA заявил, что в магазине присмотрел подарок и для певицы. Артист показал маленькую коробочку, отметив, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. Правда, неизвестно, что находится в упаковке – кольцо или сережки.