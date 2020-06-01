Бондарчук случайно свела мужа с Андреевой: Сказала Феде, что красивая актриса

Светлана Бондарчук стала новой гостьей программы "Осторожно, Собчак". Она рассказала о знакомстве с Паулиной Андреевой, которая впоследствии стала женой Федора Бондарчука.

Знаменитость отметила, что впервые увидела актрису в спектакле "Околоноля". Она уже не помнит, какую роль исполняла девушка в постановке, но до сих пор восхищается ее образом.

"Ей очень идет раздеваться, а там она была в латексном костюме. Я тогда подумала: наконец-то появилась красивая актриса. Пришла домой и сказала Феде, что очень красивая актриса. Ну, теперь у него красивая жена", – вспомнила Светлана Бондарчук.

Супруги на тот момент прожили вместе почти 25 лет, они развелись в 2016 году. Модель не жалеет о том, что их дороги разошлись. В беседе с Ксенией Собчак звезда отметила, что у нее с режиссером до сих пор сохранились хорошие отношения: "Не могу сказать, что мы лучшие друзья, но общаемся нормально, все-таки много лет были вместе".

Светлана Бондарчук даже поместила на обложку журнала Hello фотографию бывшего мужа с новой пассией. "Я тогда примчалась с "Кинотавра" и говорю: мол, быстро-быстро ставим! Все были в шоке. Ну а что? Если бы мы этого не сделали, кто-нибудь другой поставил", – улыбнулась главный редактор.

Она отметила, что самостоятельно выбирала снимок для обложки. "Это было нетрудно. Они очень красивая пара", – сказала знаменитость.