Как Рудковская намерена наказать оклеветавших ее сына

Рудковская собирается написать (или уже сделала это) заявление в правоохранительные органы. Знаменитость будет добиваться возбуждения уголовного дела по двум статьям "Клевета" и "Вмешательство в личную жизнь".
Добровинский подчеркнул, что сын светской львицы Саша Плющенко не имеет физических и ментальных недугов. Более того, мальчик не по годам развит.
Адвокат Яны Рудковской полагает, что закон о СМИ необходимо доработать. Александр считает, что издания, тиражирующие какую-либо новость, должны нести ответственность наравне с первоисточником. В ближайшее время звездный защитник планирует обратиться с инициативой к депутатам Госдумы.
Другой известный адвокат, Тимур Маршани, сказал журналистам, что Яна Рудковская может рассчитывать на материальную компенсацию от издания. Также светская львица способна заставить медийный источник удалить недостоверную информацию и опубликовать опровержение.
Напомним, на днях в интернет-пространстве разразился большой скандал. Популярный таблоид опубликовал статью, в которой предполагалось, что сын музыкального продюсера Яны Рудковской и прославленного фигуриста Евгения Плющенко страдает психологическим расстройством. Светская львица от материала пришла в ярость. Она опровергла слухи о нездоровье сына. Редакция издания удалять материал и приносить извинения отказалась.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Малышева графиня российская!
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Мигранты начинают проявлять криминальную активность
А вот интересно про Виталиночку...? Может она стоит на дезинфекции улиц в перчатках, маске и без трусоff ??
обращение президента
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
Худые или в форме?
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?
Нас хотят чипировать