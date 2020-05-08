"Распутная ты баба!": узнавшая новость Бледанс обратилась к Валюшкиной

В Сети появилась информация, будто у актрисы Елены Валюшкиной роман со звездой мистического шоу "Битва экстрасенсов" Данисом Глинштейном. Прославленная актриса выступила с комментарием, на который отреагировали и ее коллеги.

Как только появилась новость о романе артистки с экстрасенсом, Елена Валюшкина не стала молчать. Она опубликовала скриншот сообщения и коротко прокомментировала: "Коронавирус еще и бессимптомно отключает извилины в мозгу. Если они есть". При этом Валюшкина призналась, что "давно так не смеялась".

Интересно, что сам Данис Глинштейн тоже не оставил без внимания эту новость. "Коронавирус еще и отделы мозга поражает. Безвозвратно", – заявил экстрасенс, вторя популярной актрисе. Многочисленные подписчики бурно отреагировали на известие о романе, причем не только обычные люди, но и знаменитости.

Так, актриса Лиза Арзамасова, прославившаяся благодаря роли "зубрилы" Галины Сергеевны, отметила: "Че-то иногда так ручонки хочется этим писателям оторвать. Посмешить-то посмешили, но иногда это так меняет картину мира. Я-то думала: Лена серьезный человек, а тут "вона чего".

"Добро пожаловать в клуб обласканных прессой, статьями высосанными из пальца", – приветствовала Елену Валюшкину актриса Настасья Самбурская. Та ей ответила: "Это, Настя, цветочки! Выставила для смеха. Есть и пострашнее". Не осталась в стороне и Эвелина Бледанс. В свойственной себе манере она категорично заявила: "Распутная же ты баба, Ленка". "Наверстываю", – с улыбочкой ответила ей Валюшкина.

Напомним, что 57-летняя Елена Валюшкина была замужем дважды. В первый раз она сочеталась браком сразу после окончания училища. Избранником стал ее преподаватель Леонид Фомин. Их брак продлился 11 лет, но когда актриса попыталась разойтись с мужем, тот ее проклял. "Это страшно, когда человек тебе говорит: "Я тебя проклинаю, и буду умирать – никогда не прощу", – впоследствии рассказывала Елена Валюшкина.

Вторым мужем актрисы стал актер Александр Яцко. Они поженились в 1994 году, вместе работали, однако спустя 20 лет расстались. От Яцко у Валюшкиной дочь Мария и сын Василий.