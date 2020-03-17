"Сладкая, притягательная": женатый Бочкин отдал предпочтение другой

Звезда кино и сериалов Игорь Бочкин рассказал, почему не задействовал в собственном спектакле жену Анну Легчилову. Также он прокомментировал уход из Театра имени Пушкина, которому посвятил почти полжизни.

63-летний артист Игорь Бочкин 17 лет счастливо женат на коллеге по цеху, 50-летней Анне Легчиловой. Чуть более трех лет назад у пары появился ребенок, которого назвали Иваном. Артисты долго скрывали пополнение в семействе, а когда все же открылись, сообщать подробности отказались.

Не так давно Игорь Бочкин презентовал антрепризный спектакль "Формула счастья". Главную роль в постановке он доверил не жене, как многие думали, а знаменитой коллеге Елене Валюшкиной.

Игорь уверен, что Елена была идеальной кандидаткой. "Она женщина-женщина: сладкая, притягательная, от нее глаз нельзя оторвать…" - высказался артист и добавил, что, читая пьесу, представлял на месте главной героини именно Валюшкину.

Бочкин поведал, что, помимо работы над спектаклем, успел сняться в двух сериалах. Артист подчеркнул, что очень избирателен в выборе ролей, в "поганых передачах" он не появляется. Также знаменитость гордится красавицей-женой и прекрасным сыном, сообщает "Экспресс-газета".

Игорь рассказал, что из Театра имени Пушкина, в котором прослужил 30 лет, ушел без скандала – молча написал заявление на увольнение. Там, по словам артиста, теперь своя тусовка, свои игры, в которых не хочется участвовать. Под руководством Евгения Писарева театр стал "хреновым", заключил актер.

Напомним, что на телеканале "Россия 1" стартовал показ сериала "В шаге от рая". В картине Игорь Бочкин играет с Марией Мироновой и Ярославом Бойко.