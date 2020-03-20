Убогонькая: звезда СТС Валюшкина превратилась в неухоженную тетку

Елене Валюшкиной в многосерийной комедии досталась роль мамы главного героя Дмитрия Королева, Людмилы Борисовны. По словам артистки, чтобы больше походить на образ, прописанный в сценарии, пришлось потрудиться.
"Сделали мне убогонькую прическу, тонкие брови и тени с синим карандашом", – отметила Валюшкина. Актриса добавила, что героиня получилась "очень точной теткой", а также подчеркнула, что у нее мало общего с Людмилой Борисовной.
В обычной жизни Елена старается хорошо выглядеть: делает уколы красоты, маски, массажи. Звезда сериала "Корни" строго следит за питанием. Валюшкина несколько раз проходила курс голодания в специализированной клинике. Артистка уверена, что тотальная чистка организма очень полезна, особенно после гастролей и съемок, где обеспечить здоровый рацион невозможно.
Между тем изнурять себя физическими нагрузками в спортзале Елена Валюшкина не любит. Однообразные тренировки не доставляют удовольствия звезде сериала "Корни". "Практикую скандинавскую ходьбу и плавание", – цитирует артистку StarHit.
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