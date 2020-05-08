Родителей и дочь Началовой пригласили стать членами фан-клуба "сестрички" Исаевой

Анна Исаева – самый известный пиарщик страны. Прежде она носила подолы платьев артистов, а сейчас мелькает в прессе чаще иных звезд. Она всегда желанный гость на ток-шоу. И даже биографический сериал о Юлии Началовой, который в ближайшее время будет показан на Первом канале, не обошелся без ее участия.

На страницу Анны Исаевой в социальной cети "Инстаграм" подписаны около 40 тысяч человек. Пиарщица делится в публикациях уникальными архивными кадрами со звездами, с которыми работала, поддерживает флешмобы, но наибольшим успехом, судя по количеству просмотров, пользуются видеоролики, на которых Анна Исаева поет.

В начале весны у Алены Кравец был вещий сон. К главной светской львице Москвы с того света пришла Юлия Началова и заявила, что ее верная подруга, пиарщица и "сестричка" Анна Исаева непременно должна стать певицей – мол, способности, голос и харизма есть. "Пусть мой отец напишет ей хит, который должен звучать отовсюду!" – пожелала Началова.

Эту новость многие расценили как Юлино благословение. Звездный дизайнер Аника Керимова, у которой в свое время одевалась Юлия Началова, теперь продумывает образы для будущих сценических выходов Анны Исаевой на сцену. Ведь в планах, по слухам, есть и гастрольный тур!

Недавно у Анны Исаевой появился и собственный фан-клуб в интернете. Пока он не очень многочисленный, но каждый день количество подписчиков растет. Для них большая радость видеть знаменитую пиарщицу с маской на лице, с кошкой, мячом, поросенком. Каждое событие ее жизни становится заметным, значительным. Его обсуждают, и о нем пишут.

Участники фан-клуба Анны Исаевой меж собой говорят, что хорошо было бы пригласить стать его членами маму и дочь Юлии Началовой. Они тепло относятся к пиарщице, и их поддержка была бы кстати только раскручивающейся в качестве звезды Ани.