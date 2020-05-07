Могла инфицировать всю семью: к домработнице Пугачевой экстренно выехали врачи

30 апреля король российской эстрады отметил 53-й день рождения. Отметил без обычной помпы, а довольно скромно – пригласил домой только Андрея Малахова, который является крестным его детей, а также Ани Лорак с дочерью Софией. К ним присоединились отец Филиппа Бедрос и помощница Люся.
Но сейчас надо быть предельно осторожным в общении – каждый человек может оказаться заразным. Поэтому Киркоров, едва отошел от праздника, вызвал на дом врачей, чтобы все его домашние сдали тест на COVID-19. Филипп, Мартин, Алла-Виктория, Бедрос и Люся – у каждого из них инфекционисты взяли мазки из носа и рта.
А сегодня Киркоров получил долгожданные результаты анализов. "Понимаю беспокойство многих... Результаты на Covid19 отрицательны! Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!" – порадовал артист фанатов на странице в социальной сети "Инстаграм".
Особенное беспокойство вызывала, конечно, Людмила Дороднова. Ведь ей уже почти 80 лет! Во-первых, она находится в зоне риска, во-вторых, занимается всеми продуктами, которые семье Киркоровым привозят домой. Слава богу, и она оказалась чиста, ибо в противном случае могла инфицировать всю семью.
Напомним, что Люся когда-то "прислуживала" Тамаре Миансаровой (15 лет вместе), затем ушла к певице Ларисе Мондрус, пока та не уехала жить в Италию. После переехала к Алле Пугачевой (26 лет рядом). В последние годы живет с Филиппом Киркоровым и ведет у него все домашнее хозяйство.
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