"Исаева наживается": в лицо "сестрички" Началовой плеснули помоями

Анна Исаева – самый известный пиарщик страны. Во многом именно благодаря ей Юлия Началова постоянно мелькала в прессе и на экране. Но даже сегодня, спустя более года, Исаева продолжает продвигать творчество покойной звезды в массы, сохраняет память о ней.

прочитано 862 раза