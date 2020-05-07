"Исаева наживается": в лицо "сестрички" Началовой плеснули помоями

Анна Исаева приняла на себя основной удар после смерти Юлии Началовой. Она участвовала в организации похорон, избавила родителей артистки от общения с прессой, оберегает дочь певицы Верочку.
Биографический сериал о жизни Началовой, который скоро выйдет на Первом канале, публикация книги с письмами Виктора Началова к дочери – во всем этом Анна Исаева принимала активное участие. Сейчас ее цель – выпуск альбома дуэтов Юли.
В 2012 году на сольном концерте в ГЦКЗ "Россия" с Юлией Началовой пели Лев Лещенко, Лариса Долина, Жасмин, Николай Басков, Александр Панайотов, Наташа Королева, хор МВД. Хорошо бы было издать отдельный диск с этими блестящими номерами!
"Меня не покидает мысль о том, что нужно выпустить альбом многочисленных дуэтов, спетых Юлией, – говорит Исаева. – С Виктором Началовым, отцом Юли, обсуждали. Правда я с ужасом себе представляю, какая кропотливая это работа – надо собрать весь материал, очистить права, договориться с издательствами".
Трудностей Анна не боится. Но единственное, что пока останавливает и огорчает "сестричку" Началовой, это критика, которую она получает в свой адрес периодически от простых людей и звезд. "Многие будут не против такого альбома, – говорит Анна. – Особенно получить готовое, потом пообсуждать, как Исаева наживается, например. Когда работа сделана не своими руками, так легко критиковать".
Исаеву просто убивает мнение о том, что-де она наживается на Началовой, монетизирует память о ней. Ведь Анна все делает бескорыстно, а ее за это поливают помоями, хотя должны благодарить и целовать руки...
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