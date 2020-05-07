"Упитанная бегала по ресторанам": Ивлеева решилась на откровенное признание

На сегодняшний день 29-летняя Настя Ивлеева является, пожалуй, самым успешным блогером. На ее инстаграм-аккаунт подписаны 16,5 миллионов человек. Девушка была ведущей популярного трэвел-шоу "Орел и решка", является автором развлекательной передачи на "Ютуб", а также снимает короткометражные фильмы. В прошлом году Ивлеева получила сразу две статуэтки ТЭФИ.
Недавно она написала о воспоминаниях, которые ее посещают в последнее время, ведь с момента переезда в Москву прошло уже пять лет. Ивлеева рассказала подписчикам, как начиналась карьера. Оказывается, по приезде в столицу она в пробовала себя на разной работе. "Куда так стремительно убежали эти годы? Где они? Я же вот только-только, будучи упитанной петербурженкой, бегала по московским ресторанам, устраивалась на вакансию "хостес", – рассказала Настя.
Кажется, у Ивлеевой исполнилось все, о чем она могла только мечтать. Но нет. Блогер не намерена останавливаться на достигнутом. Она призналась, что хочет снова испытывать волнение и страх во время работы над очередным проектом. Настя загадала, чтобы через несколько лет осуществилось неосуществимое. "Нужно замахнутся на что-то сильно большое, что будет на 10 голов выше остального", – цитирует блогера Пятый канал.
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