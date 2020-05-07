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Извинений не будет: новые подробности скандала с сыном Яны Рудковской

Яна Рудковская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Шумиха вокруг публикации о том, что у сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко заподозрили синдром Аспергера, набирает обороты. Издание, обнародовавшее статью, выступило с комментарием.
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Для начала издание StarHit, где появилась статья о том, что якобы у Саши Плющенко заподозрили психическое расстройство, напомнило читателям, какова их миссия. "Мы – таблоид, мы пишем о знаменитостях, а еще находим темы, которые интересны буквально всем. Мы стараемся быть смелыми в обсуждении тех историй, о которых важно и нужно говорить", – заявила главный редактор издания Анастасия Ананьина.

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Она отметила, что часто именно таблоиды оказываются так называемыми общественными контролерами и подчас формируют мнение масс, берясь за обсуждение неоднозначных поступков героев своих публикаций, на которых из-за их известности ложится дополнительный груз ответственности перед общественностью.

Главред издания Анастасия Ананьина убеждена, что семилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр в полной мере является представителем отечественного шоу-бизнеса. Ведь буквально с пеленок мальчик живет на глазах простых людей. Мать завела ему страничку в "Инстаграм", водит его по светским мероприятиям, а отец показывает тренировки мальчика.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что новость о том, будто у Александра может быть синдром Аспергера, получила такой резонанс. К тому же возмущенная Яна Рудковская пригрозила изданию судом. Правда, сам журнал извиняться явно не собирается.

"В случае с нашумевшей публикацией статья не являлась мнением редакции StarHit или авторским материалом наших сотрудников – первоисточником было другое издание. Но мы в StarHit не считаем синдром Аспергера чем-то обидным, а предположение о болезни – оскорблением. И для нас важно, чтобы так перестали считать и наши герои, и наши читатели", – заявила Ананьина в статье-комментарии.

В заключение главред издания сделала вывод, что поднявшаяся шумиха дала понять, что общественности следует сильнее поработать над этим вопросом, и сообщила, что в ближайшее время выйдет целая серия статей о тех героях, которые своим примером и своей историей могут помочь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития. "Мы хотим, чтобы в нашем обществе стало больше терпимости и понимания, и постараемся внести в это свой посильный вклад", – заявила Анастасия Ананьина.

Автор: 7 мая 2020, 11:41
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