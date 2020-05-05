Наташа Королева предстала без макияжа и с "гулькой" на голове

Исполнительница рассказала поклонникам в "Инстаграм", что отметила романтическую годовщину. Они с Тарзаном отпраздновали день первого свидания.
влюбленные вместе уже 18 лет. Супруги называют 4 мая Днем абрикосового варенья. Именно этим лакомством стриптизер угощал пришедшую к нему в гости Наташу Королеву на первом свидании.
На снимке, выложенном певицей, они вместе с мужем держат в руках аппетитный торт. Артистка позирует без макияжа и с "гулькой" на голове, а Сергей Глушко в халате. Звезда не постеснялась показать все недостатки лица: морщинки и пятна.
Напомним, у Наташи Королевой есть сын от Сергея Глушко – Архип. Парень заканчивает первый курс факультета востоковедения в Высшей школе экономики.
Как писали "Дни.ру", в день совершеннолетия сына Наташа Королева опубликовала видео, где Архип позирует во время фотосессии с голым торсом. Кадры впечатлили пользователей Сети.
Популярные темы форума
Откуда у Малышевой дворец?
Любимая актриса. Какая?
ПУГАЧЕВУ РАЗОБЛАЧИЛИ: ПЕСНЯ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» ОКАЗАЛАСЬ ПЛАГИАТОМ
Где найти нормальную жену?
Сын хочет сменить пол
Люблю женщин в теле
Малышева графиня российская!
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
Вонь