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Шоу-бизнес

Наташа Королева предстала без макияжа и с "гулькой" на голове

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Наташа Королева показала домашнее фото с мужем. Певица сообщала, что они с Сергеем Глушко отмечают особенную дату.
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Исполнительница рассказала поклонникам в "Инстаграм", что отметила романтическую годовщину. Они с Тарзаном отпраздновали день первого свидания.

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влюбленные вместе уже 18 лет. Супруги называют 4 мая Днем абрикосового варенья. Именно этим лакомством стриптизер угощал пришедшую к нему в гости Наташу Королеву на первом свидании.

На снимке, выложенном певицей, они вместе с мужем держат в руках аппетитный торт. Артистка позирует без макияжа и с "гулькой" на голове, а Сергей Глушко в халате. Звезда не постеснялась показать все недостатки лица: морщинки и пятна.

Напомним, у Наташи Королевой есть сын от Сергея Глушко – Архип. Парень заканчивает первый курс факультета востоковедения в Высшей школе экономики.

Как писали "Дни.ру", в день совершеннолетия сына Наташа Королева опубликовала видео, где Архип позирует во время фотосессии с голым торсом. Кадры впечатлили пользователей Сети.

Автор: 5 мая 2020, 14:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

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