Королева "засветила" грудь и прикрылась подушкой

Певица Наташа Королева выложила на своей странице видео, где танцует полуголой, прикрывшись подушкой. В какой-то момент она так увлеклась, что пришлось придерживать свою грудь руками.

Наташа Королева в браке со стриптизером Тарзаном так долго, что присущая его профессии откровенность, видимо, передалась и ей. Во время карантина певица решила развлечь себя участием в новом челлендже, где знаменитости прикрывают наготу подушкой.

По внешнему виду это напоминает современное платье – подушку завязывают поясом на талии, чтобы получить силуэт песочных часов. Многие ограничиваются лишь фотографиями в подобных образах, но Королева пошла дальше и сняла короткий танец на видео. В какой-то момент она нагнулась так низко, что грудь пришлось фиксировать руками. Однако декольте певицы не ускользнуло от взора зрителей.

В прошлом году певица уже раздевалась перед публикой. На своей странице в социальных сетях она предстала полностью обнаженной, стоя в стойке на руках. Сын Наташи Королевой, видимо, не против такого поведения, а наоборот – недавно он решил податься в шоу-бизнес и заявил своем дебюте певца. Видимо, он понимает, что подобные выходки родителей – лишь пиар-ход.