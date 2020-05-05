"Бабушка с сыном": изменившуюся Кудрявцеву не узнали рядом с мужем

Прежде Лера Кудрявцева встречалась с известным певцом Сергеем Лазаревым, который также был значительно младше ее. Но их разница в возрасте не была столь заметной на снимках.
Поклонники телеведущей переживали, что через несколько лет звезда будет выглядеть как мать своего супруга. Тем более неожиданным стал новый снимок, который знаменитость опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Пара наглядно показала подписчикам свои эмоции от самоизоляции, которую россиянам приходится соблюдать из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
На фотографии Лера Кудрявцева и Игорь Макаров запечатлены во дворе дома на фоне живописной ели. Супруги одеты по-домашнему: на них можно увидеть легкие спортивные штаны и кроссовки. Но гораздо больше поклонников привлекло изменившееся лицо теледивы.
Многие фанаты отметили, что рядом со своим мужем ведущая выглядит если не моложе, то, как минимум – его сверстницей. Пользователи писали, что Лера стала походить на юную студентку. Однако нашлись и те, кому эти метаморфозы пришлись не по нраву.
"Бабушка с сыном", "Пиарятся", "Не смешите", – писали фолловеры.
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