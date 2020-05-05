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Киркоров срочно вызывал медиков после вечеринки

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров нарушил режим самоизоляции. Артист решил отметить день рождения вместе с друзьями.
прочитано 2080 раз

В этом году день рождения Филиппа Киркорова пришелся на карантин. Артист не стал закатывать шумную вечеринку, как он это делал всегда. Но не отметить 53-летие он не мог. На прошлой неделе Филипп пригласил друзей домой, чтобы посидеть за праздничным столом. В гости пришли Андрей Малахов, который является крестным его детей, а также Ани Лорак со своей дочкой Софией. К ним присоединились отец Филиппа Бедрос и помощница Люся.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Дома было много людей, а значит риск заражения коронавирусом крайне высок. Артист решил обезопасить себя и родных. Спустя несколько дней он вызвал на дом медиков, чтобы те провели тест на COVID-19. По приезде специалисты сначала взяли материал у Филиппа, потом у Мартина, Аллы-Виктории и Бедроса. Процесс певец снял на видео и опубликовал его в своем инстаграм-аккаунте.

Поклонники похвалили артиста и отметили, что он все правильно сделал. Пользователи Сети пожелали Киркорову и его семье здоровья. Однако нашлись те, кто раскритиковал Филиппа. Они не поняли, зачем поп-король сдавал тест, если симптомов коронавируса не наблюдалось.

Автор: 5 мая 2020, 10:37

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Хочется и ему славы во время чумы -концертов нет и не будет долго,а хочется денег и публики- вот и ищет дырочки...С деньгами от сдачи квартир в Равде тоже придётся надолго расстаться - Болгария борется с вирусом,как и весь мир..Только СМИ и подают милостыню.
Гость
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По моему у медиков есть гораздо больше работы,чем ездить на мнимые вызова главного педа страны.Людей бы пожалел урод.
Гость
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Придурок! Сначала собирает вечеринку, потом отвлекает от работы медиков, которые могли бы спасти чью то жизнь.
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