Дочь Глаголевой удивила народ внешним видом после родов

Одни поклонники Александра Овечкина продолжают поздравлять хоккеиста с рождением второго сына. Другие восхищаются женой спортсмена Анастасией. Подписчики Инстаграма отмечают, что Шубская прекрасно выглядит после родов.

Дочь Веры Глаголевой подарила хоккеисту еще одного маленького джентльмена 27 мая. Шубская успела поделиться на своей странице в социальных сетях трогательными семейными фотографиями спустя несколько дней после родов. Поклонники жены знаменитого спортсмена отметили, что девушка стала только краше. Сама же Анастасия призналась, что ей очень нравится быть в роли мамы.

Практика показывает, что не все могут похвастаться идеальными фотографии из роддома. Ведь на таких снимках лучше всего получаются младенцы. Многие молодые мамы вспоминают, что им потребовалось некоторое время на восстановление. Но Анастасия Шубская решила развеять этот миф и доказать поклонникам, что даже после родов она шикарно выглядит.

Под фотографией с новорожденным появились тысячи комментариев. Пользователи Инстаграма пытаются разгадать секрет красоты жены хоккеиста.

"Как можно быть такой красивой, когда только родила?", – недоумевают подписчицы Шубской.

Напомним, что пол второго ребенка Овечкин долгое время держал в тайне. А вот с именем младенца хоккеист тянуть не стал и сразу объявил, что вместе с Настей они приняли обоюдное решение назвать сына Ильей.