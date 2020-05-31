"Богиня!": 42-летняя Климова сверкнула грудью

Звезда фильма "Мы из будущего" Екатерина Климова решила идти в ногу с модными тенденциями и приняла участие в популярном интернет-флэшмобе с "волшебным зеркалом". Стремление не отставать от молодежи привело к кому, что 42-летняя знаменитость засветила на всю Сеть свои прелести.
Суть флэшмоба – снять прикольное видео, где простушка в домашней одежде намывает зеркало и неожиданно сталкивается с тайными сторонами своей души. У Екатерины Климовой в волшебном зеркале появилась роковая женщина с ведьминским взглядом и эксцентричная особа с выбеленным лицом в образе светской дамы ХIХ века.
Звезде не откажешь в актерском таланте – ролик действительно получился профессиональным, с интересными персонажами. Но больше внимания привлекла Екатерина Климова в образе простушки, прибирающейся дома.
Взбудоражил подписчиков наряд 42-летней артистки. Для уборки дома она выбрала тонкий шелковый пеньюар, надетый на голое тело. Легкая ткань открыла напоказ очертания груди Климовой, что, разумеется, заметили многочисленные фанаты.
"Грудь видно!", "Классная грудь!", "Какая прелесть… Прям видно точки", "Фигура на высоте!", "Отлично в такой маечке", "Прелесть!", "Богиня!" – восторгаются перевозбужденные поклонники.
Популярные темы форума
Отличницы знают толк в жизни
Ушел к проститутке
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Умные есть? 🧐
Муж дает 300 рублей в день
Хочу знать ваше мнение
Как вы думаете? Это же недопустимо!
Предложил стать его второй женой
Мать алкоголичка
Кто должен платить?