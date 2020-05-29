"С такими точно не по пути": Валерия прервала молчание после ссоры Пригожина и Шнурова

Скандал, который разгорелся после слов Иосифа Пригожина о "чудовищном положении" артистов в пандемию, пока не прекращается. Пользователи Сети активно обсуждают, прав ли продюсер в этой ситуации. Его супруга Валерия впервые дала развернутый комментарий.

Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал волну негатива в свой адрес от Иосифа Пригожина. Продюсер в ярости от колких комментариев бывшего лидера группы "Ленинград" и намерен наказать его за высмеивание и обидные слова. Большинство пользователей Сети, как ни странно, на стороне Шнурова. По мнению большинства, Пригожину не следовало говорить о плачевном положении артистов во время кризиса.

Досталось супруге продюсера Валерии. Певица вступила в полемику с подписчицей в "Инстаграм". Под одним из снимков знаменитости появился комментарий от некой женщины, которая отметила, что у звезд шоу-бизнеса и простого народа разные уровни дохода, и поэтому стороны никогда не смогут договориться. "Вот и проявилась к народу любовь, как только покритиковали ", – высказалась подписчица.

Валерия считает, что происходящее сейчас в Сети – это не критика, а "перетряхивание сплетен". Важно оставаться людьми и уметь разговаривать без оскорблений. По мнению певицы, хамство также неприемлемо в диалоге. "Кто думает иначе – мне с такими точно не по пути, расстаюсь с такими без сожаления", – закончила народная артистка.

Стоит отметить, что Иосиф Пригожин уже несколько раз объяснил, что имел в виду не знаменитостей, а простых деятелей искусства, которые получают за свой труд небольшие деньги. Именно таким людям и нужна поддержка государства, считает Иосиф.