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"С такими точно не по пути": Валерия прервала молчание после ссоры Пригожина и Шнурова

Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандал, который разгорелся после слов Иосифа Пригожина о "чудовищном положении" артистов в пандемию, пока не прекращается. Пользователи Сети активно обсуждают, прав ли продюсер в этой ситуации. Его супруга Валерия впервые дала развернутый комментарий.
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Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал волну негатива в свой адрес от Иосифа Пригожина. Продюсер в ярости от колких комментариев бывшего лидера группы "Ленинград" и намерен наказать его за высмеивание и обидные слова. Большинство пользователей Сети, как ни странно, на стороне Шнурова. По мнению большинства, Пригожину не следовало говорить о плачевном положении артистов во время кризиса.

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Досталось супруге продюсера Валерии. Певица вступила в полемику с подписчицей в "Инстаграм". Под одним из снимков знаменитости появился комментарий от некой женщины, которая отметила, что у звезд шоу-бизнеса и простого народа разные уровни дохода, и поэтому стороны никогда не смогут договориться. "Вот и проявилась к народу любовь, как только покритиковали ", – высказалась подписчица.

Валерия считает, что происходящее сейчас в Сети – это не критика, а "перетряхивание сплетен". Важно оставаться людьми и уметь разговаривать без оскорблений. По мнению певицы, хамство также неприемлемо в диалоге. "Кто думает иначе – мне с такими точно не по пути, расстаюсь с такими без сожаления", – закончила народная артистка.

Стоит отметить, что Иосиф Пригожин уже несколько раз объяснил, что имел в виду не знаменитостей, а простых деятелей искусства, которые получают за свой труд небольшие деньги. Именно таким людям и нужна поддержка государства, считает Иосиф.

Автор: 29 мая 2020, 15:32 Источник: Instagram
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