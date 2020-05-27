Снимки обнаженной Валерии попали в Сеть после скандала Пригожина со Шнуровым

По всей видимости, фото сделано несколько лет назад. Звезда, улыбаясь, смотрит в кадр, демонстрирует точеную фигуру и стыдливо прикрывает руками грудь. Блогер подписал публикацию строчками, которые якобы принадлежат самой певице Валерии. Вероятно, эту фразу артистка сказала в одном из интервью.
Как утверждается в цитате, она уже неоднократно убеждалась, что люди больше всего ненавидят того, по отношению к кому были неправы. "#какбоженькасмолвил", – добавил хэштег Рустам Солнцев.
Скорее всего, этой фразой артист решил высказать свое мнение по поводу скандала, который разразился между супругом дивы Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым. Все начиналось как безобидный обмен мнениями, но за пару дней выяснение отношений перешло на уровень чуть ли не кровной вражды.
Продюсер поддержал супруга Наташи Королевой, который отметил, что артистам в период пандемии приходится чуть ли не голодать. Шнуров высмеял мужа певицы Валерии, опубликовав в своем инстаграм-профиле оскорбительные памфлеты, в которых посмел задеть и исполнительницу.
Пригожин не стерпел и даже написал лидеру группы "Ленинград" несколько СМС, в которых нецензурно пообещал, что разберется с ним по-мужски. По мнению продюсера, Шнурова уже давно пора привлечь к ответственности. Супруг певицы Валерии даже нанял юристов, чтобы те "прищучили" Шнурова. Что ж, советуем запастись поп-корном, ситуация накаляется!
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