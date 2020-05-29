Лепс и Пригожин остались ни с чем: звездам отказали в МРОТ

Так или иначе, заявки на материальную помощь от государства подали многие. Среди звездных бизнесменов отличились Тимати, Дима Билан, Регина Тодоренко, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Сергей Шнуров, Иосиф Пригожин и другие.
Напомним, президент во время своего очередного обращения пообещал выделить из казны компаниям, относящимся к пострадавшим отраслям, по 12 130 рублей на сотрудника. Но с условием: фирма должна сохранить определенный процент рабочих мест.
В итоге в помощи отказали Григорию Лепсу, Тимати, Иосифу Пригожину и Леониду Агутину. Они не получат поддержку в размере МРОТ. Компания супруга Валерии и Эмина Агаларова "Гуд Фуд Стайл", которая занимается ресторанами, сократила сотрудников еще в марте.
Григорий Лепс обращался за помощью для двух фирм, в которых владеет солидными долями. Обе не прошли проверку по той же причине. Леонид Агутин также столкнулся с препятствием на пути к МРОТ – уволил больше 10% подчиненных.
Тимати подавал документы в ФНС сразу по нескольким вопросам. ИП "Блэк Стар" денег от государства не получит, а вот у музыкального лейбла шансы есть – проверка еще не окончена.
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