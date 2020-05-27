Пожаловавшегося на отсутствие работы Пригожина послали на завод

Иосиф Пригожин нарвался на резкую критику россиян. Продюсера затравили после скандального заявления о тяжелой жизни на карантине.

Унять гнев народа Иосифу Пригожину не получается. Многие настроены к нему негативно, несмотря на то, что продюсер объяснил, что имел в виду не свою семью.

Очередная попытка мужа певицы Валерии объясниться в эфире радио "Комсомольская правда" потерпела крах. Его оправдания вызвали лишь очередную волну негативных комментариев.

Пользователи Сети задаются вопросом, почему государство должно помогать оставшимся без работы звездам, тогда как рядовые граждане вынуждены выживать в нынешних непростых условиях самостоятельно. К тому же, многие уверены, что ценность представителей шоу-бизнеса преувеличена.

Слушатели радиостанции посоветовали Иосифу Пригожину, прежде чем ныть о потере заработка, пойти на завод и постоять 12 часов у станка. Россияне предложили расставить приоритеты, кто нужнее для страны – шахтеры, нефтяники, токари, или актеры и шоумены. "Стыдно, совести у вас нет", – отметили комментаторы.

Напомним, ранее музыкальный продюсер заявил, что многие артисты из-за режима самоизоляции оказались в ужасной ситуации. Иосиф Пригожин утверждает, что даже самые популярные звезды шоу-бизнеса сейчас бедствуют. После этих заявлений на продюсера с насмешками и критикой обрушился музыкант Сергей Шнуров.