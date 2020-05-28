Галкин застрял в кустах Пугачевой: Здесь такие заросли!

Несмотря на звездный статус, артист часто берет домашние дела на себя. К труду он приучает и детей. Заботливый отец показывает в соцсетях, как вместе с Гарри и Лизой убирается во дворе, протирает пыль или подметает.
Теперь юморист наперевес с секатором сражается за чистоту на приусадебном участке. Максим Галкин отметил, что второй день не вылезает из кустов. Звезда освободила бульденеж (сорт калины. – Прим. ред.) от плюща, который обвивал деревце и тянул из него все соки. "Надо следить, чтобы тля не завелась, как в прошлом году", – сообщил артист.
Супруг Аллы Пугачевой собирается поработать и с сиренью. Во дворе есть очень старый куст, который садовод-любитель "открывает для себя". "Здесь такие заросли классные! И я ее решил немного облагородить... Ну там будет бомба!" – помечтал шоумен.
На территории замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина разбит настоящий сад. Здесь есть плодовые культуры, размашистые клены и декоративные кустарники, а стены здания покрыты диким виноградом.
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