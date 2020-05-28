Надо было разводиться раньше: певица Пелагея проиграла

О том, что Пелагея разошлась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, стало известно еще в конце прошлого года. Слухи о проблемах в семье популярной артистки стали ходить еще раньше. Впоследствии Иван Телегин утверждал, что просто две сильные личности не смогли ужиться. А в Сети говорят, что хоккеист изменял. Якобы спортсмена не раз замечали в обществе женщин.
Так или иначе, сейчас Иван Телегин счастлив с некой Марией Гончар, которая, к слову, чем-то походит на Пелагею. Влюбленные вместе проводят время в самоизоляции в загородном доме. Компанию им составила собака, к которой пара относится как к ребенку.
А Пелагея с дочерью Таисией находится в Москве. Говорят, певица, не дождавшись инициативы от мужа, подала на развод, причем не в мировой участок. Вероятно, это означает, что супругам не удалось договориться о разделе имущества и размере выплат.
Однако ходят слухи, что Пелагея заранее проиграла в алиментах. Зарплата Ивана Телегина упала больше чем на треть. "С нового сезона во всех клубах КХЛ ввели потолок зарплат, чтобы уравнять их шансы на победу", – пояснил хоккейный эксперт.
#{code83202}
Пелагея может претендовать лишь на 16,5% от дохода мужа. Помимо дочери Таисии, у Ивана есть еще сын Марк от предыдущих отношений. По закону на двух наследников отец должен в общей сложности перечислять 33% от официальной зарплаты.
Вот и получается, что певице достанется 6,6 миллиона в год (550 тысяч рублей в месяц). А если бы Пелагея оформила развод в 2019 году, годовая сумма алиментов была бы значительно выше – около 11 миллионов рублей.
Популярные темы форума
Отличницы знают толк в жизни
Где пропала невест а покойника?
Ушел к проститутке
Темы бредовые тупые
Толстая и одинокая
Ностальгия по 80 м
Хочу жениться на феминистке
Мужик из интернета
Мать алкоголичка
Замутил с темнокожей