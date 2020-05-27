Сойтись не получилось: певица Пелагея подала на развод с хоккеистом

Об этом стало известно от представителей пресс-службы Никулинского районного суда Москвы. Дату первого заседания по громкому бракоразводному процессу назначат в ближайшее время.
Есть информация, что заявление певица Пелагея подала в судебный участок, то есть часть вопросов об имуществе и алиментов будет решаться с помощью адвокатов. Это вызывает вопросы, ведь раньше сообщалось, что недвижимость звездная чета делить не будет.
Предполагалось, что хоккеист заберет свой особняк, а певица – московскую квартиру. Трехлетняя дочь пары останется с матерью.
Напомним, что певица Пелагея с супругом объявили о расставании еще в конце прошлого года. Тогда они не жили вместе уже несколько месяцев, но поддерживали добрые отношения ради общего ребенка.
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