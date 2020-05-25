Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Понедельник
25 мая
Лента новостей
17:23
В подмосковном лесу обнаружили расчлененное тело мужчины
16:57
Вирусолог предсказал исчезновение коронавируса через две недели
16:57
Расставшийся с Казаченко Джигарханян заговорил о Волочковой
16:54
Стало известно о смягчении ограничений из-за коронавируса в Испании
16:33
Половцеву из сериала "Улицы разбитых фонарей" жена публично пригрозила разводом
16:32
У легендарного музыканта произошел сердечный приступ
16:25
Уберите эту выскочку немедленно: Дробыш в пух и прах разругался с известной певицей
16:20
"Гнусное поведение": муж пошел в атаку после сообщения о расставании с Гагариной
16:17
В Москве мошенник похитил у пенсионера более миллиона рублей
15:54
"Диалог налажен": Муцениеце откровенно о бракоразводном процессе с Прилучным
15:51
Юлия Снигирь заступилась за обвиненный в русофобии сериал "Великая"
15:50
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок за рубеж этим летом
15:22
В Петербурге автомобиль насмерть сбил велосипедиста
15:21
Развода не будет? Оксана Самойлова и Джиган показали семейную идиллию
15:08
Что на самом деле случилось с бывшим мужем Лолиты Милявской: появилось фото с диагнозом
15:06
Дарья Мороз заразилась коронавирусом
15:03
У Лукашенко появился реальный конкурент на президентских выборах
14:58
Теперь без боли, разрывов и крови: врач рассказал о лечении Киркорова от геморроя
14:58
Седокова восхитила роскошным подарком от тайного поклонника (видео)
14:52
Пилотный эпизод сериала "Друзья" с треском провалился из-за смеха за кадром и отсутствия логики
14:52
Еще один регион России приступил к смягчению карантина
14:34
"Делегат артистов цирка": Шнуров положил Пригожина на лопатки
14:32
Новые подробности грандиозного скандала с мужем Наташи Королевой
14:28
Теперь официально: Петросян показал фотографию своей новой семьи
14:15
Безработный москвич угнал уборочную машину для развлечений
14:09
Дибров сделал странное заявление о чудом выжившей Бабкиной
13:56
Почему нельзя использовать смартфоны во время полета
13:56
"Плоды коронабесия": России предрекли рост смертности от онкологии
13:41
Лишний вес и седина изменили звезду сериала "Клон" Мурилу Бенисиу
13:40
Вскрылись данные о заговоре королевской семьи против Меган Маркл
13:40
Лео Бокерия дал прогноз о дате завершения карантина
13:38
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
13:29
На юге Москвы произошла перестрелка
13:27
Понаровская стала жертвой сумасшедшего фаната
13:18
Больше не могу тут сидеть: Ланской тайными тропами перебрался через границу
13:17
Мобилизация резервистов: зачем Зеленский отправил войска в Донбасс
13:05
Алексей Янин встал на ноги через пять лет после перенесенных инсульта и комы
12:54
Известный актер бросил покалеченную в аварии жену
12:51
Названы победители шоу "Танцы со звездами"
12:48
Жена Виторгана упала с двумя маленькими детьми
12:46
Рогозин заявил о необходимости создать новую орбитальную станцию
12:26
Николай Добрынин недолюбливает своего героя в сериале "Сваты"
12:25
Названы сроки вакцинации от COVID-19 в России
12:06
Видео Пригожина с длинными волосами шокировало народ
11:57
Пугачева прервала молчание после публичных разборок внука
11:50
Жена рассказала об алкоголизме Половцева из сериала "Улицы разбитых фонарей": Сама покупала ему водку
11:45
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
11:23
Брошенный муж добрался до жилища Гагариной
11:23
Астраханской учительнице вынесли приговор за секс с малолетним
11:12
На юге Африки бьют тревогу из-за снега
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Всю сумму не потянем": Собчак молит россиян о помощи
Положение бедственное: обнищавшая вдова Караченцова едва сводит концы с концами
"Готова в любой момент": Бузова отреагировала на требования захватчика заложников увидеться
Захватчик банка в Москве требовал встречи с Бузовой
Пугачеву вплели в грандиозный скандал
Грозивший взорвать московский банк с заложниками грабитель приехал из родного города Бузовой
Шоу-бизнес

"Гнусное поведение": муж пошел в атаку после сообщения о расставании с Гагариной

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сети продолжаются бурные обсуждения информации о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова после почти шести лет брака. Подливает масла в огонь и сам супруг певицы.
прочитано 525 раз

Скандально известный блогер Лена Миро не осталась в стороне. Она обратила внимание на стихотворение, написанное и обнародованное Дмитрием Исхаковым, про крыс. В произведении фотограф прозрачно, если не прямым текстом, намекает на то, что под крысами он имеет в виду людей, возможно, даже вчерашних приятелей. "Вы же понимаете, что оскорблять знакомых, которые были не его друзьями-товарищами, не имеет смысла. Друзья семьи всегда остаются с тем из супругов, который им ближе. Другого же просто сливают", – глубокомысленно заявила Лена Миро, взяв на себя труд проанализировать произведение Дмитрия Исхакова.

ПО ТЕМЕ

"Стая крыс": расставшийся с Гагариной Исхаков опубликовал странное послание

Гагарину закидали камнями за слишком избалованную дочь

 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Блогер высказал мнение, что таким образом, завуалированно, муж пытается унизить Полину Гагарину. В качестве примера Миро привела пример предыдущего поста фотографа, где он написал про графиню "изменившимся лицом", бегущую к пруду. Это отсылка к графине Толстой, узнавшей, что ее бросил муж спустя многие годы брака, уточнила Лена.

"То есть, Исхаков пытается сделать хорошую мину при плохой игре, сравнивая Полину с графиней Толстой, которая так заколебала и загрызла великого писателя, что тот сбежал. Не Полина, мол, его выставила, а он гордо ушел! И не просто ушел, а сбежал, потому что жена – с***!" – объяснила свою точку зрения Лена Миро.

Однако, считает блогер, сказать этого Дмитрий Исхаков не может, потому что его непременно придадут остракизму и обольют грязью. "Гнусное поведение. Не мужское", – сделала вывод Лена. Отметим, что пока ни Полина Гагарина ни Дмитрий Исхаков никак не прокомментировали информацию о своем расставании и разводе.

Автор: 25 мая 2020, 16:20 Источник: Живой журнал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Изысканные Рудковская и Гагарина блеснули на вручении премии

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Мобилизация резервистов: зачем Зеленский отправил войска в Донбасс
Бизнес на крови: раскрыта преступная деятельность Порошенко в Донбассе
Разоблачена грязная ложь о Путине
Вместо Лукашенко: кто станет новым президентом Белоруссии

Шоу-бизнес

Расставшийся с Казаченко Джигарханян заговорил о Волочковой
У легендарного музыканта произошел сердечный приступ
Уберите эту выскочку немедленно: Дробыш в пух и прах разругался с известной певицей
"Гнусное поведение": муж пошел в атаку после сообщения о расставании с Гагариной

Проишествия

Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках
Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Родители тайно залили могилу Началовой бетоном

Поклонники ахнули
Шоу-бизнес

Пугачева прервала молчание после публичных разборок внука

Примадонна обратилась к близкому человеку
Шоу-бизнес

"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта

С утра артист не смог пошевелить правой рукой
Шоу-бизнес

Жена Виторгана упала с двумя маленькими детьми

Несчастный случай произошел прямо на глазах артиста

Гороскоп

Совет на выходные 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+