"Гнусное поведение": муж пошел в атаку после сообщения о расставании с Гагариной

В Сети продолжаются бурные обсуждения информации о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова после почти шести лет брака. Подливает масла в огонь и сам супруг певицы.

Скандально известный блогер Лена Миро не осталась в стороне. Она обратила внимание на стихотворение, написанное и обнародованное Дмитрием Исхаковым, про крыс. В произведении фотограф прозрачно, если не прямым текстом, намекает на то, что под крысами он имеет в виду людей, возможно, даже вчерашних приятелей. "Вы же понимаете, что оскорблять знакомых, которые были не его друзьями-товарищами, не имеет смысла. Друзья семьи всегда остаются с тем из супругов, который им ближе. Другого же просто сливают", – глубокомысленно заявила Лена Миро, взяв на себя труд проанализировать произведение Дмитрия Исхакова.

Блогер высказал мнение, что таким образом, завуалированно, муж пытается унизить Полину Гагарину. В качестве примера Миро привела пример предыдущего поста фотографа, где он написал про графиню "изменившимся лицом", бегущую к пруду. Это отсылка к графине Толстой, узнавшей, что ее бросил муж спустя многие годы брака, уточнила Лена.

"То есть, Исхаков пытается сделать хорошую мину при плохой игре, сравнивая Полину с графиней Толстой, которая так заколебала и загрызла великого писателя, что тот сбежал. Не Полина, мол, его выставила, а он гордо ушел! И не просто ушел, а сбежал, потому что жена – с***!" – объяснила свою точку зрения Лена Миро.

Однако, считает блогер, сказать этого Дмитрий Исхаков не может, потому что его непременно придадут остракизму и обольют грязью. "Гнусное поведение. Не мужское", – сделала вывод Лена. Отметим, что пока ни Полина Гагарина ни Дмитрий Исхаков никак не прокомментировали информацию о своем расставании и разводе.