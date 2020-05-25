Брошенный муж добрался до жилища Гагариной

Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков заинтриговал поклонников. После опубликованных мужчиной фото они предположили, что звездная пара вовсе не собирается расходиться.

Избранник звезды поделился в своем инстаграм-аккаунте кадрами из загородного дома, где сейчас живет Полина Гагарина. Дмитрий Исхаков показал, что делает на даче.

Фотограф занялся благоустройством участка. Кроме того, он выложил снимок с полным контейнером клубники. Полина Гагарина тоже размещает в своем микроблоге фото из загородного жилища. Это натолкнуло фолловеров на мысль, что супруги все еще вместе, а слухи о разводе остаются просто слухами.

Напомним, в середине мая в Сети появилась информация о том, что Полина Гагарина бросила мужа. Однако официального подтверждения этого не было. Пара не комментировала домыслы. Певица вообще не относится к тем людям, кто выставляет напоказ личную жизнь.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков оформили отношения почти шесть лет назад. Вскоре после этого в Сети стали ходить слухи о расставании пары. Певица и фотограф, по всей видимости, у многих поклонников знаменитости просто не "монтировались" вместе. По мнению фанатов, они настолько разные люди, что расставание было неизбежно.

