Брошенный муж добрался до жилища Гагариной

Избранник звезды поделился в своем инстаграм-аккаунте кадрами из загородного дома, где сейчас живет Полина Гагарина. Дмитрий Исхаков показал, что делает на даче.
Фотограф занялся благоустройством участка. Кроме того, он выложил снимок с полным контейнером клубники. Полина Гагарина тоже размещает в своем микроблоге фото из загородного жилища. Это натолкнуло фолловеров на мысль, что супруги все еще вместе, а слухи о разводе остаются просто слухами.
Напомним, в середине мая в Сети появилась информация о том, что Полина Гагарина бросила мужа. Однако официального подтверждения этого не было. Пара не комментировала домыслы. Певица вообще не относится к тем людям, кто выставляет напоказ личную жизнь.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков оформили отношения почти шесть лет назад. Вскоре после этого в Сети стали ходить слухи о расставании пары. Певица и фотограф, по всей видимости, у многих поклонников знаменитости просто не "монтировались" вместе. По мнению фанатов, они настолько разные люди, что расставание было неизбежно.
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