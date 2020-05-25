"Какой пеньюар!": певица Елка свела с ума россиян нежным снимком

Певицу Елизавету Иванцив, более известную под псевдонимом Елка, нельзя назвать человеком, который любит демонстрировать свою сексуальность. Она достаточно редко надевает откровенные наряды. Зачастую, артистка подбирает сдержанные образы, которые, так или иначе, подчеркивают ее изящную фигуру.
На этот раз Елка решила удивить поклонников и показать им необычный снимок. В своем инстаграм-аккаунте она опубликовала фото, где запечатлена в кружевном нижнем белье, поверх которого надет пеньюар, пишет VSE42.RU. При этом, певица с прищуром смотрит в камеру и посылает воздушный поцелуй.
Пользователи Сети наградили знаменитость комплиментами. "Роскошная", "Красотка", "Такая нежнятина", "Какая красивая и позитивная", "Боже, какой пеньюар!". Некоторые заметили, что у певицы очень много таких нарядов. "Сколько же этих халатов еще?!", – полюбопытствовал фолловер.
Напомним, недавно Елка порассуждала о бедности. Певица вспомнила юные годы. Тогда она начала работать, чтобы чувствовать себя лучше.
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