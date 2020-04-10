"Пуповина была перерезана на третьей минуте": певица Елка высказалась о ребенке

Певица Елка стала гостьей ютуб-шоу "Пятница с Региной". Она рассказала ведущей о своем отношении к семье и рождению наследников.

Артистка отметила, что у нее очень много друзей с малышами. "У меня почти у всех уже. Ну, я в том возрасте, когда у всех уже случилось очень много детей", – рассказала 37-летняя певица. Елка отметила, что пока не готова стать матерью.

Звезда добавила, что довольно инфантильна. Ей больше нравится, когда можно поиграть с ребенком и при этом не нести за него ответственность всю жизнь. Елка не понимает смысла фразы "рожать для себя".

"Если я это чудо на себя взвалю, то это со мной кто-то прям так нормально разделит. Прям поровну. Вплоть до того, что я бы хотела, чтобы сиськи у нас одинаково отвисли. Я добьюсь этого", – иронизирует певица.

Артистка считает, что никогда не бывает поздно для детей. Если она однажды поймет, что готова стать матерью, то возьмет ребенка из детского дома. "Я способна давать любовь. Я не знаю, что такое свой ребенок, поэтому они для меня все чуть-чуть свои, чуть-чуть не свои", – добавила Елка.

Регина Тодоренко отметила, что общество не всегда тактично по отношению к женщинам. Люди любят задавать неуместные вопросы вроде "А когда уже родишь?".

"Мои часики кому-то очень громко тикают", – ерничает певица.

Елка подчеркнула, что еще не проработала в психологическом плане некоторые вещи. Она боится, что будет обвинять маленького человека в каких-то своих неудачах.

"Я не хочу рожать себе раба. В моем окружении огромное количество раненых девочек и мальчиков, которых не отпускают родители. В смысле, ребят? Пуповина была перерезана на третьей минуте – мы никому не принадлежим", – уверена артистка.