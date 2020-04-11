Певица Елка заявила об усыновлении ребенка

Исполнительница стала гостьей в эфире программы "Пятница с Региной", Во время беседы Елизавета рассказала о своем отношении к детям и желании их завести.
По словам Елки, она обожает малышей. "Я до такой степени инфантильна внутри, что мне классно, когда рядом есть ребенок", – заявила артистка.
Тем не менее, она не торопится рожать. Хотя мать Иванцив постоянно давит на дочь в этом вопросе. Но певица научилась игнорировать нападки родительницы. Елка уверена, что настанет момент, когда она осознанно придет к этому и будет точно готова. Но если к тому времени Елизавета уже не сможет родить, то она с готовностью возьмет малыша из детского дома.
Напомним, десять лет назад исполнительница вышла замуж за Сергея Астахова. Спустя некоторое время мужчина стал концертным директором супруги. Но в 2016 году Иванцив внезапно уволила избранника. Тогда появились слухи об их расставании, но сама артистка до сих пор не давала никаких комментариев на этот счет.
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