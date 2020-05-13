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"Это так стыдно": успешная певица Елка порассуждала о бедности

Певица Елка. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом Елка, будучи ребенком, стеснялась своей бедности. Чтобы чувствовать себя лучше, будущая звезда начала работать.
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Певица Елка не скрывает, что детство для нее – это самый счастливый период в жизни, однако ассоциируется он с нуждой. Семья Елизаветы испытывала серьезные материальные трудности.

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Иванцив рано пошла работать. Она была слишком юна, чтобы трудиться официально, поэтому первое время делала это нелегально. Елизавета устроилась в аптеку. Будущая вокалистка клеила ценники и мыла полы. "Я из очень бедной семьи. Бедность – это так стыдно. Это делает тебя и уязвимой, и подозрительной, ты остро реагируешь на все", – признается певица Елка.

Когда Иванцив предложили работу певицы в Москве, она долго не могла поверить. Елизавета полагала, что это чья-то злая шутка. Тем не менее, будущая звезда решила рискнуть. Записав несколько композиций, Елка получила предложение о постоянном сотрудничестве. После съемок первого клипа артистка переехала из родного Ужгорода, что на Украине, в российскую столицу.

Певица Елка считает, что она пришла к успеху благодаря упорной работе и поддержке близких. Мама всегда верила в уникальность Елизаветы, рядом с родительницей звезда чувствует себя в безопасности. Отец тоже играл важную роль в становлении вокалистки и был для нее примером.

Автор: 13 мая 2020, 00:04 Источник: Ютуб-канал «вМесте» ✓ Надежный источник

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