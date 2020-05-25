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Появились данные о большом долге Киркорова

Появились данные о большом долге Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров должен выплатить огромную сумму денег строительной компании, которая делала ремонт в его коттедже. Артист отдал лишь половину средств.
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История началась еще в прошлом году. Строительная компания подала на Филиппа Киркорова в суд, чтобы взыскать невыплаченную часть денежных средств. Изначально с артиста требовали сумму в три раза больше той, которая была в итоге озвучена судом. Таким образом, Киркоров вместо семи миллионов 660 тысяч рублей должен отдать лишь два миллиона 282 тысячи и оплатить госпошлину в размере 19 тысяч 660 рублей.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

В коттедже сделали дизайнерскую перегородку у бассейна и выложили балкон керамическим гранитом. Также были проведены другие виды отделки. Как только все работы были завершены, Киркоров заплатил лишь часть обозначенной в контракте суммы.

У Филиппа Бедросовича своя правда. По его мнению, строительная компания выполнила работы некачественно, поэтому он и отказался выплачивать всю сумму. Пока не известно, будет ли артист подавать апелляцию. Кроме того, Киркоров не комментирует сложившуюся ситуацию.

Напомним, весной артист решил распродать свой гардероб. Вырученные средства, как обещал Филипп Бедросович, пойдут на благотворительность.

Автор: 25 мая 2020, 19:19 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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