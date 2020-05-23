Гагарину закидали камнями за слишком избалованную дочь

В социальных сетях появилась фотография Полины Гагариной, на которой певица предстала с раскрашенным лицом. Артистка призналась, что такой макияж ей сделала дочь Мия. Подписчики Гагариной не оценили художество малышки и осудили певицу в том, что она разбаловала свою дочь.

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