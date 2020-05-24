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"Стая крыс": расставшийся с Гагариной Исхаков опубликовал странное послание

Полина Гагарина с мужем. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков пока не комментируют публикации о их разрыве. Полина вовсе молчит, а Дмитрий делится странным контентом в соцсети. В этот раз он написал весьма мрачное стихотворение.
прочитано 651 раз

Сообщения о разводе певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова уже вторую неделю будоражат умы поклонников звездного семейства. История все больше обрастает слухами. Говорят, что супруги уже давно разъехались, а Гагарина после развода оставит мужа ни с чем. При этом сама певица делает вид, что ничего не случилось, а Исхаков интригует подписчиков ребусами. Накануне он опубликовал странный стих про крыс и смерть.

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Полина Сергеевна Гагарина Певица

"Стая крыс идет на запах, близость жертвы их пьянит. Ничего, что кровь на лапах. Слабый должен быть убит… И в кровавом танце этом, крики, смех да вой зверей. И нет на свете силы той, чтоб сделать из крыс людей", – написал пока еще муж Полины Гагариной в своем "Инстаграм".

Исходя из текста можно предположить, что Дмитрий Исхаков намекает на травлю, которую устроили против него. Подписчики пытаются понять, о чем же идет речь. "Судя по всему, это адресовано нашей доблестной прессе", "Для меня пресса – это стервятники, продажные не люди", – делятся своими мыслями поклонники.

При этом многие заявили, что не верят слухам о разводе, и пожелали Полине Гагариной и Дмитрию Исхакову долгих лет счастливой семейной жизни.

24 мая 2020, 14:35 Источник: Instagram

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