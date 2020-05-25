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Пугачева прервала молчание после публичных разборок внука

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алла Пугачева отмечает 25 мая важную дату. Примадонна опубликовала фото любимого человека.
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Алла Пугачева – редкий гость на просторах интернета. У Примадонны есть личный аккаунт в социальной сети "Инстаграм", однако она редко делает публикации. А в последний раз и вовсе произошел скандал.

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Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Примадонна выложила клип на новую песню своего старшего внука Никиты Преснякова, отметив, что ее "зацепило". Многочисленные подписчики одобрили ролик, но без критических замечаний не обошлось.

В какой-то момент в обсуждение вмешался Никита. Ему пришлось не только оправдываться, но и атаковывать. Он назвал "фигней" нападки на творчество, которым, по его мнению, не удосужились поинтересоваться. Кстати, совсем недавно у Преснякова был день рождения.

А сегодня, 25 мая, важную дату отмечает его мать Кристина Орбакайте. Популярной исполнительнице исполнилось 49 лет, напоминает "Экспресс газета". При этом певица выглядит очень подтянутой, энергичной и жизнерадостной.

"С днем рождения, доченька!" – написала Алла Пугачева, опубликовав фото Кристины Орбакайте. Таким образом Примадонна прервала молчание после громкой истории с внуком.

В комментариях посыпались поздравления, в том числе от представителей отечественного шоу-бизнеса. Кристину Орбакайте поздравили автор-песенник Игорь Николаев, певица Жасмин, дизайнер Игорь Гуляев.

Еще больше пожеланий артистка получила на собственной странице в той же соцсети. Ей написали продюсер Игорь Крутой, певицы Лолита Милявская и Зара, телеведущая Екатерина Стриженова, актриса Олеся Судзиловская и многие другие. В честь дня рождения Кристина Орбакайте презентовала песню под названием "Свобода".

Автор: 25 мая 2020, 11:57 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку

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