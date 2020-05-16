Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей

Недавно сыну Кристина Орбакайте исполнилось 22 года. С днем рождения молодого человека трогательно поздравила его возлюбленная в соцсети. На публикацию обратила внимание сплетница Лена Миро. Она усомнилась, что отношения Дени будут долговечными.

Наследник Кристины Орбакайте Дени Байсаров живет и учится в Лондоне, однако молодой человек, очевидно, желает держать личную жизнь в секрете. Тайну недавно решила раскрыть его возлюбленная Мария. В день рождения Дени девушка выложила несколько совместных снимков, сопроводив их трогательным поздравлением.

Блогер Лена Миро заинтересовалась Марией. Она изучила публикации девушки и сделала вывод, что таким образом она хотела "пометить территорию". Дескать, он мой и ничей больше. Также обозревательнице показалось, что Мария просто хочет стать частью известной семьи.

Однако Миро предупредила девушку. Мол, от отношений с Байсаровым-младшим она ничего не получит. Молодой человек в конечном итоге бросит возлюбленную, как это сделали с Кристиной Орбакайте. Лена вспомнила его отца, бизнесмена Руслана Байсарова, у которого было много разных спутниц.

"Что сам мальчик вытворит в будущем, можно понять, взглянув на его отца", – уверена Миро.

Она также прошлась по старшему сыну Кристины Орбакайте Никите Преснякову. Обозревательница вспомнила, что бывшая избранница певца вела себя точно также же, как Мария. Трогательные посты в "Инстаграме" в конечном итоге оказались бессмысленными.