Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей

Наследник Кристины Орбакайте Дени Байсаров живет и учится в Лондоне, однако молодой человек, очевидно, желает держать личную жизнь в секрете. Тайну недавно решила раскрыть его возлюбленная Мария. В день рождения Дени девушка выложила несколько совместных снимков, сопроводив их трогательным поздравлением.
Блогер Лена Миро заинтересовалась Марией. Она изучила публикации девушки и сделала вывод, что таким образом она хотела "пометить территорию". Дескать, он мой и ничей больше. Также обозревательнице показалось, что Мария просто хочет стать частью известной семьи.
Однако Миро предупредила девушку. Мол, от отношений с Байсаровым-младшим она ничего не получит. Молодой человек в конечном итоге бросит возлюбленную, как это сделали с Кристиной Орбакайте. Лена вспомнила его отца, бизнесмена Руслана Байсарова, у которого было много разных спутниц.
"Что сам мальчик вытворит в будущем, можно понять, взглянув на его отца", – уверена Миро.
Она также прошлась по старшему сыну Кристины Орбакайте Никите Преснякову. Обозревательница вспомнила, что бывшая избранница певца вела себя точно также же, как Мария. Трогательные посты в "Инстаграме" в конечном итоге оказались бессмысленными.
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