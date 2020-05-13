"Психические проблемы из-за возраста": Преснякову пришлось оправдываться после неожиданного поступка Пугачевой

Все началось с того, что Алла Пугачева выложила клип своего внука Никиты Преснякова, который тот записал в соавторстве с Женей Мильковским из группы "Нервы", на песню "Тень". Не все знают, что старший внук Примадонны пошел по стопам родителей, исполнителей Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, и тоже занялся музыкой.
У Никиты есть собственная рок-группа Multiverse. До славы именитой бабушки ему далеко, но у коллектива уже имеются преданные поклонники. На счету команды минимум один студийный альбом. "Зацепило", – прокомментировала новое творение старшего внука Алла Пугачева.
Многочисленные подписчики с энтузиазмом восприняли клип Никиты Преснякова, но не обошлось и без критических замечаний. В какой-то момент в обсуждение вмешался сам внук Примадонны. Он обратился к "диванному критику", который, как понял Никита Пресняков, является человеком в возрасте.
Молодой артист дал понять, что исполняет песни для совершенно другой категории людей. "Поверьте, мне продвигаться на вашу аудиторию – только в минус. Человек восприимчив к новой музыке до 25 лет. Да и на концерт группы в жанре альтернативный метал вы вряд ли пойдете и скакать там не будете", – отметил Никита Пресняков.
Вероятно, решение Аллы Пугачевой обнародовать его новый клип стало для Никиты Преснякова неожиданным. "Бабушка просто приятное, видимо, хотела сделать!" – предположил он.
Никита пошел в атаку, назвав "фигней" нападки на человека и творчество, которым, по его мнению, даже не удосужились поинтересоваться. "Послушать, к примеру, альбом его группы, над которым человек работал пять лет кропотливо. Тогда бы и могли конструктивную критику составить, и ее интересно было бы почитать. Так ваше сообщение выглядит, будто у вас психические проблемы из-за возраста уже..." – сделал вывод Никита Пресняков.
Внук Примадонны давно занимается музыкой. При этом он всегда подчеркивает, что идет собственным путем, не следуя по протоптанной дорожке именитых родственников.
Популярные темы форума
Худые или в форме?
Началась депрессия
без подарка на свадьбу
Нас хотят чипировать
Хамелиона
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?
COVID-19
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?