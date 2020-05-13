"Психические проблемы из-за возраста": Преснякову пришлось оправдываться после неожиданного поступка Пугачевой

Алла Пугачева обнародовала видео с участием ее старшего внука Никиты Преснякова. Однако ролик понравился далеко не всем. На критические отзывы решил ответить сам родственник Примадонны.

Все началось с того, что Алла Пугачева выложила клип своего внука Никиты Преснякова, который тот записал в соавторстве с Женей Мильковским из группы "Нервы", на песню "Тень". Не все знают, что старший внук Примадонны пошел по стопам родителей, исполнителей Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, и тоже занялся музыкой.

У Никиты есть собственная рок-группа Multiverse. До славы именитой бабушки ему далеко, но у коллектива уже имеются преданные поклонники. На счету команды минимум один студийный альбом. "Зацепило", – прокомментировала новое творение старшего внука Алла Пугачева.

Многочисленные подписчики с энтузиазмом восприняли клип Никиты Преснякова, но не обошлось и без критических замечаний. В какой-то момент в обсуждение вмешался сам внук Примадонны. Он обратился к "диванному критику", который, как понял Никита Пресняков, является человеком в возрасте.

Молодой артист дал понять, что исполняет песни для совершенно другой категории людей. "Поверьте, мне продвигаться на вашу аудиторию – только в минус. Человек восприимчив к новой музыке до 25 лет. Да и на концерт группы в жанре альтернативный метал вы вряд ли пойдете и скакать там не будете", – отметил Никита Пресняков.

Вероятно, решение Аллы Пугачевой обнародовать его новый клип стало для Никиты Преснякова неожиданным. "Бабушка просто приятное, видимо, хотела сделать!" – предположил он.

Никита пошел в атаку, назвав "фигней" нападки на человека и творчество, которым, по его мнению, даже не удосужились поинтересоваться. "Послушать, к примеру, альбом его группы, над которым человек работал пять лет кропотливо. Тогда бы и могли конструктивную критику составить, и ее интересно было бы почитать. Так ваше сообщение выглядит, будто у вас психические проблемы из-за возраста уже..." – сделал вывод Никита Пресняков.

Внук Примадонны давно занимается музыкой. При этом он всегда подчеркивает, что идет собственным путем, не следуя по протоптанной дорожке именитых родственников.