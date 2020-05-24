"Солнечный мальчишка": сын Галкина привел народ в восторг (видео)

Дети Максима Галкина стали настоящими звездами соцсетей. Знаменитый отец регулярно выкладывает в интернет выступления или веселые игры малышей. Сегодня он показал своего сына совсем крошечным.

Юморист Максим Галкин и примадонна российской эстрады Алла Пугачева добросовестно соблюдают карантин и почти не покидают свой дворец в деревне Грязь. Они проводят время с наследниками Гарри и Лизой и частенько радуют подписчиков забавными семейными фотографиями и видеороликами. Сегодня шоумен поделился архивным видео с полугодовалым сыном.



На кадрах малыш поет с папой детскую песенку, задорно смеется и машет ручками. "С добрым утром, страна! Светлых вам приключений! А это мы с Гариком в июле 2015!" – подписал трогательное видео счастливый отец.

Разумеется, поклонники Максима Галкина и его семьи пришли в восторг от ярких кадров со звездным малышом, который прямо искрится изнутри и излучает позитив.

"Солнечный мальчишечка!!! Ну, сладость же!", "Улыбчивый зайка", "Семья – это самый ценный подарок Вселенной!", "Отец на все сто, от Бога!", "Такой милый сладкий ребенок" – восхищаются верные фанаты знаменитого семейства.

Стоит отметить, что когда-то публика не могла и поверить, что пара Галкина и Пугачевой окажется искренним союзом, и разновозрастные влюбленные сумеют создать такую образцовую и дружную семью.