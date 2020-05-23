Пугачеву вплели в грандиозный скандал

Стриптизер Сергей Глушко рассказал о том, что вынужден прервать концертную деятельность. По словам артиста, он и его семья находятся в бедственном положении. Тарзан признается, что и сам бы не отказался от поддержки со стороны поклонников.
Муж Королевой заявил, что сейчас даже пенсионеры живут лучше, чем он и остальные артисты. Свои слова Глушко аргументировал тем, что пожилые люди могут рассчитывать на выплаты от государства, а его коллеги могут забыть о какой-либо помощи.
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян высказался по поводу слов Тарзана.
"Я конечно понимаю, что у Пугачевой и Киркорова с концертами напряженка, да и Тарзан без дела простаивает. Но все же смею надеяться, что у этих людей была минимальная финансовая подушка. Есть масса людей у которых сегодня ситуация куда хуже. С ними как быть?", – задает вопрос Вадим Манукян.
Эксперт уверяет, что некоторые коллеги Тарзаны и в мирное время не собирали полные залы на самых престижных площадках страны. По мнению Манукяна, именно они сейчас находятся в отчаянном положении из-за отсутствия финансовой подушки.
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