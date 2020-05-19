"Сумасшедший": вид голого Тарзана вызвал шок

Сергей Глушко (Тарзан) эпатировал общественность снимком из душа. Стриптизер полностью разделся на камеру.

Муж певицы Наташи Королевой обожает дразнить поклонников и хейтеров провокационными фото и видео. Но на сей раз он превзошел самого себя.

В своем инстаграм-аккаунте танцор опубликовал кадр, на котором предстал абсолютно голым. Правда, он слегка прикрыл мужское достоинство занавеской из ванной.

Сергей Глушко поинтересовался у подписчиков, поют ли они в душе. Также он пожелал всем добра и предложил радоваться каждому дню. В ответ супруг Наташи Королевой получил массу насмешливых и осуждающих сообщений с сожалением о том, что он не решился "до конца раскрыть тему".

"Сумасшедший", – отметила одна из пользовательниц соцсети. Судя по всему, она пришла в шок от увиденного. Но преданные поклонники Тарзана оценили его смелость и чувство юмора. Они сошлись во мнении, что возраст не властей над Сергеем Глушко.