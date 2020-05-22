Всплыли грязные подробности склок Макеевой с коллегами: Хотела, чтобы я ушел из спектакля

Композитор вспомнил один показательный случай. Актриса была задействована в успешном спектакле "Территория страсти". По словам артиста, его супруга внезапно захотела стать продюсером этой пьесы.
"Я сразу сказал, что такого никогда не будет. Гениальный создатель этого спектакля – Александр Балуев. Он огромные средства вложил", – рассказал Глеб Матвейчук в эфире шоу "Судьба человека".
Актриса решила заполучить в союзницы мать супруга, но та отказала. После этого между свекровью и невесткой начался затяжной конфликт. "Хотела, чтобы мы подписали договор, по которому она является продюсером спектакля", – вспомнил композитор.
В эфире программы "Судьба человека" он добавил, что Макеева продолжала делать все возможное, чтобы отобрать постановку у Балуева.
"Она даже хотела, чтобы я ушел из этого спектакля. Мама предложила сделать ей независимый проект, согласилась даже помочь. Настя отказалась", – отметил Глеб Матвейчук.
В тот момент он понял, что профессиональный конфликт не решить мирным путем. "Я никогда и никого не предавал", – уточнила знаменитость.
Ранее в интервью Борису Корчевникову артист рассказал, что его сильно разочаровала Анастасия Макеева, которая публично унизила коллегу по сцене. Актриса позволила себе усомниться в профессионализме бывшей девушки композитора Светлане Бельской.
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