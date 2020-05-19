"Кто же фотограф?": интимный снимок Макеевой из спальни взбудоражил народ

Анастасия Макеева опубликовала кадр из спальни. Она узнала у подписчиков, где они любят просыпаться. Также актриса заинтриговала пользователей Сети, не уточнив, кто же автор интимного кадра.

"Кое-кто 😜 сделал мне сюрприз😝 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – лукаво отметила девушка. На снимке она предстала обнаженной. Тело прикрывает лишь простыня.

Артистка с едва уловимой улыбкой смотрит в кадр – видно, что девушка только недавно проснулась."А кто же фотограф?" – тут же решили уточнить поклонники. "А какая разница?" – парировала Анастасия Макеева. "А почему одна?" – не унимался народ. "Не одна 😂😂😂,а что надо всех Показать?" – пошутила певица.

Также звезда рассказала, что накануне ее утро началось совсем по-другому. Она проснулась на кухне с видом на природу. "И солнце светило, и красота такая деревенская, и столько эмоций было", – добавила певица. Анастасия Макеева также призналась, что в родной кроватке начинать утро ей нравится больше.

Фолловеры наперебой начали делиться со знаменитостью своими любимыми локациями для пробуждений. "Главное просыпаться с улыбкой и в хорошем настроении. А где уж проснуться, это уже и не важно", – подметил один из поклонников артистки.

Также фанаты похвалили красоту Анастасии Макеевой. "Настенька, вы такая прекрасная молодая девушка, настоящий образец женственности и красоты", "Богиня😍", "Глаз не оторвать👍🔥", – написали под снимком.