"Это был фурор!": Пугачева изменилась благодаря мужчине

Музыкальный критик Сергей Соседов не уверен, что именно благодаря Алле Пугачевой добился успеха Борис Моисеев. Эксперт считает, что, наоборот, тот помог Примадонне.

Сергей Соседов вспомнил, что Борис Моисеев принимал участие в концертной программе Аллы Пугачевой "Пришла и говорю" в 1984 году. "Благодаря Моисееву Алла начала пытаться танцевать, чего она раньше не делала. Это был фурор!" – отметил Сергей Соседов.

Музыкальный критик сообщил, что артисты дали 16 концертов в "Олимпийском", на которые было крайне сложно попасть, потому что "билеты на них непонятно как распределялись". Сергей Соседов убежден, что во многом благодаря Борису Моисееву программа имела такой успех, ведь до этого Алла Пугачева выступала одна. А тут появился балет, даже цирковые номера.

Соседов уверен, что и без Пугачевой Моисеев добился бы успеха. Позже он выступал и с Людмилой Зыкиной, и с Ириной Понаровской. Что касается Аллы Пугачевой, считает музыкальный критик, вокруг нее был просто создан культ, миф, в который та сама и поверила.

Сергей Соседов не скрывает, что когда-то был самым преданным поклонником Аллы Пугачевой. Однако сейчас она – главное его разочарование. "После программы 2010 года "Сны о любви" мое отношение к ней резко изменилось. Я был просто оскорблен ее отвратительным репертуаром, голосом. Все, что она делает сегодня, – халтура без энергетики", – говорил в интервью музыкальный критик.

Зашла речь и о состоянии Бориса Моисеева, которого десять лет назад сразил инсульт. От удара эпатажный артист так и не оправился. Сергей Соседов вспомнил, что видел его в марте 2019 года, на концерте Димаша. Тогда Борис Моисеев был не один, его поддерживал за руку помощник.

"Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться. Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем плохой, однако все же было заметно, что человек перенес инсульт", – поделился впечатлениями музыкальный критик.