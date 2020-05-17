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Ревнивая Пугачева взбесилась из-за молодухи

Ревнивая Пугачева взбесилась из-за молодухи

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Наташа Королева вспомнила подробности брака с Игорем Николаевым в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Певица рассказала, что в свое время Примадонна ревновала ее к музыканту.
прочитано 876 раз

Дело в том, что звезда с большой нежностью относилась к Игорю Николаеву. Он всегда был любимым композитором Примадонны, а она – его главной музой. А приехавшая из Киева Наташа Королева вскружила ему голову.

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Алла Борисовна Пугачева певица

 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Столичный шоу-бизнес далеко не сразу принял певицу. Алла Пугачева тоже отнеслась к девушке с недоверием и поначалу общалась с ней довольно холодно. Артистка ревностно отнеслась к появлению молодой соперницы за внимание Игоря Николаева.

По словам Наташи Королевой, Алла Пугачева называла Игоря Николаева сыночком. Певица защищала его, как настоящая мать.

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�� Алла Пугачева произвела фурор на юбилейном концерте Леонтьева в Кремле! Подробности на @dniru������ Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов #пугачева #фурор #концерт #кремль #дниру

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Интересно, что именно Примадонна первой поддержала артистку, когда та развелась с Николаевым. Именно она сказала ей те слова, в которых нуждалась певица.

Алла Пугачева заверила молодую коллегу, что на этом жизнь не заканчивается и предложила ей побороться. "Помни о себе. Думай о себе. И иди вперед. И тогда жизнь и время расставят все на свои места", – посоветовала Примадонна. Она вселила в Наташу Королеву уверенность в том, что она сильная, умная и талантливая.

Напомним, брак Наташи Королевой и Игоря Николаева продлился почти десять лет. Звезда призналась, что экс-супруг – замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно.

Автор: 17 мая 2020, 11:56 Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Люди
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похоже на основе регулярного приема алкоголя, у пугачевой сдвинулась психика
Гость
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Нет новостей, пугалкина выручает. В сундуке с нафталином много историй!
1

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