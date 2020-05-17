Ревнивая Пугачева взбесилась из-за молодухи

Наташа Королева вспомнила подробности брака с Игорем Николаевым в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Певица рассказала, что в свое время Примадонна ревновала ее к музыканту.



Дело в том, что звезда с большой нежностью относилась к Игорю Николаеву. Он всегда был любимым композитором Примадонны, а она – его главной музой. А приехавшая из Киева Наташа Королева вскружила ему голову.

Столичный шоу-бизнес далеко не сразу принял певицу. Алла Пугачева тоже отнеслась к девушке с недоверием и поначалу общалась с ней довольно холодно. Артистка ревностно отнеслась к появлению молодой соперницы за внимание Игоря Николаева.

По словам Наташи Королевой, Алла Пугачева называла Игоря Николаева сыночком. Певица защищала его, как настоящая мать.

Интересно, что именно Примадонна первой поддержала артистку, когда та развелась с Николаевым. Именно она сказала ей те слова, в которых нуждалась певица.

Алла Пугачева заверила молодую коллегу, что на этом жизнь не заканчивается и предложила ей побороться. "Помни о себе. Думай о себе. И иди вперед. И тогда жизнь и время расставят все на свои места", – посоветовала Примадонна. Она вселила в Наташу Королеву уверенность в том, что она сильная, умная и талантливая.

Напомним, брак Наташи Королевой и Игоря Николаева продлился почти десять лет. Звезда призналась, что экс-супруг – замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно.