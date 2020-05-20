Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Среда
20 мая
Лента новостей
19:24
Есть тяжелораненые: в центре Москвы устроили стрельбу
19:20
Переставшая бриться Асмус показала свою буйную растительность
19:14
Пропавшая звезда "Дома-2" загремела в тюрьму
19:03
"Чем вы лучше Порошенко?": Зеленский растерялся от неудобного вопроса
18:51
Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года
18:28
"Хороша!": Галкин обомлел от соблазнительных движений 71-летней Пугачевой
18:23
"Я должна умереть!": узнавшая о кончине сына Моргунова страшно кричит
17:57
"Пора смягчать режим изоляции": Онищенко призвал возобновить работу кафе
17:55
Трагедия в семье: Харатьян проводил в последний путь близкого человека
17:54
Единственный сын Светланы Моргуновой умер после заражения коронавирусом
17:28
"Очень ревнивая": Цискаридзе рассекретил свою любимую
17:26
"Может вызвать осложнения": объявлено об опасности вакцины от коронавируса
17:21
Под Москвой у мужчины нашли два револьвера и более 100 боевых патронов
17:19
Отмывающейся после травли Тодоренко дали под дых
17:18
Грабили и пытались использовать: экс-жена Кержакова пожаловалась на ухажеров
17:08
Известный блогер ткнула Рудковскую носом за антикварную мебель
16:58
"Все выдающиеся!": Стас Пьеха выставил 82-летнюю бабушку
16:54
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
16:47
"Мне стыдно за родителей": Кудрявцева шокировала снимком абсолютно голой дочери
16:39
Экс-мужья Екатерины Климовой столкнулись лицом к лицу в новом проекте
16:30
Ревнивая Джоли закатила Питту истерику из-за новой любовницы
16:27
Собчак разнесла Рудковскую за псевдороскошь: Экономика не сходится
16:26
Стало известно о крушении истребителя
16:03
Сколько длится лечение коронавируса в России
15:55
Заранее знала дату смерти: вскрылись сенсационные подробности кончины Началовой
15:50
"Вопрос здесь исчерпан": помощница сделала заявление о долгах Прилучного
15:38
Володин рассказал о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
15:29
Сделал ребенка на первом свидании: Павел Деревянко рассказал о бурном прошлом
15:27
"Орать будешь, как незнамо кто": Надежда Бабкина осыпала угрозами ведущего прямо на съемках
15:25
Прибавление в семье: 46-летняя Судзиловская поздравляет своих пожилых родителей с рождением дочки
15:20
"Сложности начались давно": краху семьи Гагариной нашли объяснение
15:11
Принц Уильям и Кейт Миддлтон отреклись от Меган Маркл
15:07
"Что и следовало ожидать": коронавирус нанес мощный удар по российской экономике
14:56
"Растеряла индивидуальность и красоту": звезду "Великолепного века" жестко раскритиковали
14:51
Звезда кино вынудила ухажера пойти в загс: Или женимся, или больше не встречаемся
14:50
"Любовь с первого взгляда": счастливая Валерия показала малышей
14:48
Раз в 18 лет: москвичей предупредили о рекордном похолодании
14:37
"Пострашнел": фото состарившегося Гогена Сонцева вызвало шок
14:19
Названы регионы России с самой сложной эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19
14:18
"Время потеряно": 62-летний актер Гуськов обессилен из-за коронавируса
14:03
Путин отказался от переговоров с обманщиком Зеленским
14:01
Новые подробности расторжения браков Самойловой и Муцениеце
13:58
Знак свыше: в Мексике и Китае выпал град в форме коронавируса
13:41
"Щечки для поцелуйчиков": звезда сериала "Папины дочки" растрогала народ детским фото
13:38
Обманувшую Первый канал Алсу уличили в новых махинациях
13:29
Россиянам хотят смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
13:16
Прилучный перестал вносить коммунальные платежи за жилище Муцениеце и детей
13:15
"Я больше не могу": Рудковская не готова принять выбор сына
12:54
"Полный эксклюзив": видео из спальни Рудковской и Плющенко "слили" в Сеть
12:54
Подмосковная пара с диагнозом "бесплодие" стала родителями во второй раз
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Нарядившуюся в школьную форму Бузову сравнили с женщиной легкого поведения
"За это можно и поплатиться!": папа Фриске грязно матерится после разговора с тещей Хабенского
"Хороша!": Галкин обомлел от соблазнительных движений 71-летней Пугачевой
Водитель Алибасова намерен судиться за квартиру Федосеевой-Шукшиной
"Федосеева-Шукшина лукавит": помощник Алибасова заговорил на Первом канале
Шоу-бизнес

"Хороша!": Галкин обомлел от соблазнительных движений 71-летней Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Алла Пугачева устроила дефиле возле своего замка. Она восхитила мужа-юмориста кокетливой походкой и воздушными поцелуями.
прочитано 774 раза

Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге в "Инстаграм" видео с заметно похорошевшей Примадонной. Артистка прогулялась модельной походкой от бедра в весеннем образе.

ПО ТЕМЕ

Галкин показал "святая святых" Пугачевой

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Алла Пугачева предстала в укороченных джинсовых брюках и куртке, черной майке и дерзких прозрачных перчатках. Для дефиле она выбрала обувь на платформе. Максим Галкин пришел в восторг от игривости супруги. "Хороша!" – прокомментировал он ролик.

Не остались равнодушными и поклонники звездной пары. Многие сошлись во мнении, что возраст не властен над исполнительницей. Они осыпали звезду комплиментами.

Напомним, ранее Максим Галкин порадовал фолловеров очередным семейным откровением. Он рассказал, что Алла Пугачева обзавелась огородом на участке их особняка. Певица балует домочадцев – юмориста и двойняшек Лизу и Гарри – свежими овощами и зеленью из теплицы. Увлекся на карантине садоводством и телеведущий.

Автор: 20 мая 2020, 18:28 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А до этого столько лет чем бабкааллка занималась столько лет?Или муж <цензура> по щелчку пальцев прибегал и отлизывал?
Гость
Ответить
Старая кляча "соблазняет" мужа-гомика... ))
Гость
Ответить
Вызов старости. Молодцы Алла и Максим.
1

Популярные темы форума

Политика

Обнародовано доказательство государственный измены Порошенко
В Москве заговорили о подготовке к свержению Лукашенко
Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing
У Порошенко в ужасе: Зеленский отменил антироссийские санкции

Шоу-бизнес

"Хороша!": Галкин обомлел от соблазнительных движений 71-летней Пугачевой
"Я должна умереть!": узнавшая о кончине сына Моргунова страшно кричит
Трагедия в семье: Харатьян проводил в последний путь близкого человека
Единственный сын Светланы Моргуновой умер после заражения коронавирусом

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Пострашнел": фото состарившегося Гогена Сонцева вызвало шок

Шоумен заметно изменился
Шоу-бизнес

Новую мать для несчастной дочери Борисовой ищут всем миром

Девочка довольно настрадалась
Шоу-бизнес

Новые подробности расторжения браков Самойловой и Муцениеце

Модель не намерена давать спуску мужу
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 мая 2020 года

Что произошло за сутки

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"К вяканью никто не прислушивается!": Тарасова встала на защиту заклеванной Тутберидзе
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой
Кто подарил? Загитова показала роскошное украшение в день рождения

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+