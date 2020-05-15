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"Пошел ты на..!": неприличный жест Пьехи шокировал народ

Стас Пьеха и Эдита Пьеха. Фото: instagram.com/edyta_piecha
Бунтарства в Пьехе прежде на замечалось. Но на самоизоляции у многих просто не выдерживают нервы. Ведь без работы, без концертов, без зрителей артистам приходится тяжело.
прочитано 470 раз

В последнее время на странице выпускника "Фабрики звезд" Стаса Пьехи в социальной сети "Инстаграм" стали появляться необычные снимки. То певец медленно жует пучок укропа, то вдруг начинает громко гавкать. Только что он опубликовал еще более провокационный кадр – внук Эдиты Пьехи показывает всем средний палец. На языке жестов это означает "Пошел ты на..!"

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Стас Пятрасович Пьеха певец, поэт, стилист-парикмахер

 Эдита Станиславовна Пьеха

Эдита Станиславовна Пьеха певица, актриса

Конечно, сложно представить подобный неприличный жест у Федора Шаляпина, Сергея Лемешева, Иосифа Кобзона. Это были люди другой культуры! Иосиф Давыдович, например, настолько уважал публику, что в концертном костюме не позволял себе даже садиться...

Но все это, как говорится, былое и думы... Теперь другие нравы. "В нынешних реалиях мирового пи**** (непечатная брань – Прим. ред.) вполне себе актуальненько", – подписал снимок довольный собой Стас. Он сопроводил его красноречивым хештегом "#идитыпьеха".

"Выход эпатажного Стаса", "Ваше пальце-сочетание не очень красивое", "В нынешних реалиях надо ***пу показывать, и лучше сестры", – комментируют увиденное шокированные люди.

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Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha)

Жаль только, что хороший в общем-то артист теперь привлекает к себе внимание эпатажными выходками, а не новыми песнями...

Автор: 15 мая 2020, 13:38 Источник: instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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