"Пошел ты на..!": неприличный жест Пьехи шокировал народ

В последнее время на странице выпускника "Фабрики звезд" Стаса Пьехи в социальной сети "Инстаграм" стали появляться необычные снимки. То певец медленно жует пучок укропа, то вдруг начинает громко гавкать. Только что он опубликовал еще более провокационный кадр – внук Эдиты Пьехи показывает всем средний палец. На языке жестов это означает "Пошел ты на..!"
Конечно, сложно представить подобный неприличный жест у Федора Шаляпина, Сергея Лемешева, Иосифа Кобзона. Это были люди другой культуры! Иосиф Давыдович, например, настолько уважал публику, что в концертном костюме не позволял себе даже садиться...
Но все это, как говорится, былое и думы... Теперь другие нравы. "В нынешних реалиях мирового пи**** (непечатная брань – Прим. ред.) вполне себе актуальненько", – подписал снимок довольный собой Стас. Он сопроводил его красноречивым хештегом "#идитыпьеха".
"Выход эпатажного Стаса", "Ваше пальце-сочетание не очень красивое", "В нынешних реалиях надо ***пу показывать, и лучше сестры", – комментируют увиденное шокированные люди.
Жаль только, что хороший в общем-то артист теперь привлекает к себе внимание эпатажными выходками, а не новыми песнями...
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