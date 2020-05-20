"Какой красавчик!": что за мужчина рядом с расставшейся с мужем Гагариной

Говорят, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстались еще несколько месяцев назад. Популярная певица не тоскует одна, рядом с ней привлекательный мужчина с налетом легкой скандальности.

Известие о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова стало громом среди ясного неба. Певица и фотограф казались со стороны счастливой и гармоничной парой. В сентябре они бы отметили шесть лет со дня свадьбы. В 2017 году артистка родила мужу дочь Мию.

Тем не менее, в Сети часто муссировались слухи о расставании пары. Поклонники были убеждены, что Полина и Дмитрий – противоположности, которые рано или поздно обязательно разбегутся. Несмотря на то, что их предположения наконец подтвердились, фанаты все равно очень удивились и расстроились.

Пока и Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков предпочитают не комментировать новость о скором разводе. Певица вообще не относится к тем людям, кто выставляет напоказ все события, происходящие в личной жизни. Однако пронырливые поклонники выяснили, что в одиночестве артиста не страдает.

Рядом с Полиной Гагариной давно уже находится известный тренер по фитнесу Вячеслав Дайчев. Он ее персональный тренер, и довольно часто артистка (да и он сам) публикует короткие видео с занятий, на которых, пусть и не видно, но зато слышно, как ее муштрует наставник.

Часто тренировки проводятся дома у Полины Гагариной. Вот и на сей раз Вячеслав выложил видео, где певица, облаченная в обтягивающий белый костюм, занимается. "Снимали фитнес, а сняли балет", – прокомментировал движения артистки тренер. Та в ответ лишь рассмеялась.

Вячеслав хорош собой. Поклонники то и дело осыпают его комплиментами в Сети. "Какой красавчик!", "Ах, какие глаза!", "вот это фигура", – и далее в таком роде пишут восторженные поклонницы. Некоторые фанаты считают, что между певицей и ее наставником роман, однако другие поклонники опровергли эти предположения. Вячеслав Дайчев сейчас счастлив со звездой телепроекта "Фабрика звезд" Алексой. Девушка прославилась не столько своими песнями, сколько романом с рэпером Тимати.

К слову, недавно тренер Полины Гагариной попал в скандал. Оказалось, что ради Алексы Вячеслав бросил свою беременную супругу. А ведь фитнес-тренер с радостью объявил о скором прибавлении в семействе, а в день своего рождения узнал пол будущего малыша – это будет мальчик. Однако когда стало известно об уходе Дайчева к артистке, то все фото с женой пропали.