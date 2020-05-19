"Правильно сделала": расставшуюся с мужем Гагарину поддержали

Прекрасная Полина Гагарина вновь удивила всех и развелась уже во второй раз. "Дни.ру" решили разобраться, в чем же причины ее неудачных замужеств и какой мужчина ей подошел бы идеально?

На этот вопрос астропсихологу Александру Панфилову помог ответить прием определения планетарного телесного типа личности, на основе которого он сделал анализ взаимоотношений Полины с мужчинами.

"У Полины Гагариной смешанная матрица Меркурианского доминирующего типа вкупе с Юпитерианским скрытым потенциалом лидера, что дает прекрасный коктейль яркой личности с очень сильным проникновенным интеллектом, – рассказал Панфилов.

Грубо говоря, Меркурий, будучи одной из самых явных телесных проявлений у Полины, дает ей невероятную коммуникабельность, обаяние ее голоса и речей, а также быстрый мыслительный процесс. Никакая мелочь не будет упущена ее разумом".

Меркурианский тип – это как правило довольно невысокое и хрупкое строение тела, где пропорции плечевого пояса и таза равны. Этот тип дает человеку легкость и скорость. Обычно, такие люди имеют высокую скорость речевого аппарата, а интеллект остро заточен на соединении мелочей в единую картину.

В отношениях вы никогда не переспорите Меркурианца и никогда не сможете его поймать на слове, он всегда будет ускользать от конкретных моментов и действий. Эксперт уверен, что Полина – словно метеор, извечно в движении и потоке мыслей, успеть за которым практически невозможно.

Учитывая телесный планетарный тип ее бывшего второго мужа Дмитрия Исхакова, который является классическим Юпитером, помноженным на диктаторский Плутон, и имеет куда менее динамичную среду личности, то наверняка в отношениях ему было непросто контролировать Полину, подчинять ее своей скорости течения времени, навязывать свои правила игры и стиль жизни. Это, скорее всего, и явилось основной причиной их развода.

"Дмитрию подошла бы добрая, милая, податливая супруга, которая смотрела бы на него как на Бога и восхищалась каждым его словом, а его глубокая и неприкосновенная личность, не терпящая критики, купалась бы в лучах восхищения, вместо того, чтобы напрягаться от извечного "шахматного мата" от Полины. Уверен, это постоянно ранило Дмитрия", – отметил астротиполог.

Еще одна из причин их развода – это конкуренция Юпитеров между их личностями. Недаром говорят, что двух хозяев в доме не бывает. По складу личности Полины Гагариной мы можем понять, что ей нужен такой же экстравертный, быстрый, легкий, активный мужчина, который не будет заморочен своим внутренним миром, а будет открыт к внешнему проявлению и к глобальным полезным проектам.

"Я считаю, что Полина и Дмитрий правильно сделали, что разошлись. В противном случае данное противостояние планет и систем их личностей привело бы к падению одного из них. Всегда в паре одинакового типа побеждает только один, что приводит к угнетению второго персонажа. Это может стать причиной депрессий и меланхолии, вплоть до глубокой психосоматики, которая может вылиться в заболевания", – добавил Панфилов.