Найдена причастность известной актрисы к разводу Полины Гагариной

Новость о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова стала сенсацией. Фанаты бурно обсуждают эту информацию, при этом упоминается имя известной актрисы.

В Сети бурно обсуждают информацию о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Причем большинство уверены, что речь не идет об измене. Скорее, полагают фанаты, всему виной успешность и большие заработки певицы по сравнению с известностью мужа.

Даже скандально известный блогер Лена Миро выразила уверенность, что Полина Гагарина приняла решение о расставании, больше не захотев мириться с тем, что является "локомотивом" в отношениях с Дмитрием Исхаковым. "Женщина может быть счастлива лишь с мужчиной, которого она уважает. Пусть не боится, но признает в душе, что он сильнее – и физически, и морально", – рассудила Миро.

Поклонники предположили, что на решение Полины Гагариной развестись могло повлиять расставание ее подруги, актрисы Екатерины Варнавы с танцором Константином Мякиньковым, о котором артистка рассказала в недавнем интервью. Кто-то из фанатов и вовсе припомнил шутку Варнавы, которая пожаловалась, что зарплата ее жениха настолько маленькая, что даже на обручальное кольцо не хватает.

В итоге пользователи Сети высказали мысль, что, вероятно, эта беседа заставила подруг задуматься о том, насколько им соответствуют их вторые половинки. Ведь и Полина Гагарина и Екатерина Варнава вполне успешные и самодостаточные артистки. В то время, как избранники всегда находились в их тени.

Отметим, что до сих пор Полина Гагарина не прокомментировала информацию о расставании с Дмитрием Исхаковым. Даже официальный представитель певицы туманно сказал в разговоре с репортерами, что ничего не может сообщить определенного, и следует дождаться заявления самой артистки.