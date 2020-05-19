Найдена причастность известной актрисы к разводу Полины Гагариной

В Сети бурно обсуждают информацию о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Причем большинство уверены, что речь не идет об измене. Скорее, полагают фанаты, всему виной успешность и большие заработки певицы по сравнению с известностью мужа.
Даже скандально известный блогер Лена Миро выразила уверенность, что Полина Гагарина приняла решение о расставании, больше не захотев мириться с тем, что является "локомотивом" в отношениях с Дмитрием Исхаковым. "Женщина может быть счастлива лишь с мужчиной, которого она уважает. Пусть не боится, но признает в душе, что он сильнее – и физически, и морально", – рассудила Миро.
Поклонники предположили, что на решение Полины Гагариной развестись могло повлиять расставание ее подруги, актрисы Екатерины Варнавы с танцором Константином Мякиньковым, о котором артистка рассказала в недавнем интервью. Кто-то из фанатов и вовсе припомнил шутку Варнавы, которая пожаловалась, что зарплата ее жениха настолько маленькая, что даже на обручальное кольцо не хватает.
В итоге пользователи Сети высказали мысль, что, вероятно, эта беседа заставила подруг задуматься о том, насколько им соответствуют их вторые половинки. Ведь и Полина Гагарина и Екатерина Варнава вполне успешные и самодостаточные артистки. В то время, как избранники всегда находились в их тени.
Отметим, что до сих пор Полина Гагарина не прокомментировала информацию о расставании с Дмитрием Исхаковым. Даже официальный представитель певицы туманно сказал в разговоре с репортерами, что ничего не может сообщить определенного, и следует дождаться заявления самой артистки.
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