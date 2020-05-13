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"Она давно выпрашивает": участник "Дома-2" зверски избил подругу

Фото: Frank May/picture alliance/www.globallookpress.com
Проект "Дом-2" славится скандалами, драками и прочими конфликтами. Однако парни всегда стараются не поднимать руку на участниц шоу. Звезда телестройки Никита Барышев отличился и теперь вряд ли сможет загладить вину перед своей подругой.
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Анастасия Стецевят и Никита Барышев, живущие на Сейшельских островах, конфликтуют на протяжении нескольких недель. Молодые люди постоянно ссорятся и говорят обидные слова. Участники реалити-шоу "Дом-2" довели себя до точки кипения, они набросились друг на друга с кулаками. Другого способа показать, как им неприятно видеться и общаться, Анастасия и Никита, очевидно, не нашли.

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О случившемся первым рассказал Барышев. Он опубликовал в инстаграм-аккаунте снимок своего лица, где у него разбита губа и опух нос. "Болит все, голова раскалывается. Никогда такого не испытывал", – пожаловался участник телепроекта. Никита также написал, что не простит Настю, потому что "добивать – это ее прерогатива".

Спустя некоторое время на связь вышла Стецевят. Она также показала увечья, которые ей нанес молодой человек. На фото видно – у девушки сильно разбита губа. Настя, кстати, не стала рассказывать подробности произошедшего. "Вот вам и Барышев", – коротко написала она в "Сторис".

Некоторые поклонники телепроекта посчитали постыдным, что Никита пожаловался многотысячной аудитории. Другие же уверены – Стецевят заслуживает, чтобы ее били. "Она давно выпрашивает", "Ее не жаль, она провокатор. Таких постоянно мутузить надо, иначе не понимают", "Стец наконец-то в движухе!", "Да она мертвого достанет", – написали пользователи Сети.

Автор: 13 мая 2020, 02:17
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